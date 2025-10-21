Chirurgia Oncologica: Innovazione e Collaborazione in Primo Piano

Innovazione e Collaborazione al Centro del Convegno sulla Chirurgia Oncologica AvanzataIl 26 e il 27 ottobre, la Clinica Chirurgica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, sotto la direzione del Professor Alberto Porcu, ospiterà un evento di rilievo: “Attualità nella terapia della patologia oncologica dell’apparato digerente e tiroidea”.

L’appuntamento, che si terrà presso l’Hotel Catalunya di Alghero, si propone come un punto di incontro cruciale per chirurghi e oncologi, regionali e nazionali, al fine di approfondire le più recenti frontiere della chirurgia oncologica.

Il convegno ambisce a superare la tradizionale compartimentazione delle discipline mediche, promuovendo un dialogo costruttivo e una condivisione di esperienze tra professionisti che quotidianamente si confrontano con la complessità delle patologie oncologiche.

Il Professor Porcu, Presidente del convegno, sottolinea come la chirurgia oncologica richieda un approccio multidisciplinare, un’integrazione di competenze e un’attenzione costante al benessere del paziente.

L’innovazione tecnologica, con la robotica e la laparoscopia avanzata che giocano un ruolo sempre più significativo, è un elemento chiave, ma non può sostituire la capacità di valutare il singolo caso nella sua unicità clinica.

L’evento vedrà la partecipazione di figure di spicco nel panorama chirurgico italiano, tra cui Piero Chirletti, Massimo Falconi, Massimiliano Mutignani (per le patologie pancreatiche), Giuseppe Maria Ettorre (epatologia), Ludovico Docimo, Alberto Arezzo e Giuseppe Spinoglio (colon-retto).

L’apertura del convegno sarà affidata a Pietro Giorgio Calò, con una lectio magistralis dedicata alla chirurgia tiroidea, mentre Silvia Camera, Davide Melisi e Marco Messina arricchiranno il panel di relatori.

La prima giornata, interamente dedicata alla chirurgia pancreatica, si concentrerà sulla diagnosi precoce, sulle indicazioni chirurgiche e sulla gestione multidisciplinare del paziente oncologico.

Particolare attenzione sarà rivolta alla selezione dei pazienti idonei per interventi complessi, all’ottimizzazione delle tecniche di ricostruzione e all’integrazione di terapie innovative per migliorare prognosi e qualità di vita.

Un focus specifico sarà dedicato all’analisi di protocolli consolidati e alle decisioni cliniche più delicate, stimolando un confronto diretto tra esperti.

Il secondo giorno sarà strutturato in sessioni dedicate rispettivamente a patologie epatiche e biliari, e al futuro della chirurgia generale.

La sessione sull’epatologia affronterà strategie avanzate di resezione, le alternative terapeutiche, i criteri di selezione dei pazienti e l’integrazione tra diverse specialità mediche (radiologia, oncologia, anestesia), con un focus su marcatori molecolari e biologici per lo screening e la prevenzione.

Un momento di particolare interesse sarà offerto dalla “Live Surgery”, che consentirà ai partecipanti di assistere in diretta un intervento di emicolectomia destra robotica eseguito dal Dottor Giuseppe Spinoglio, pioniere della chirurgia robotica e figura di riferimento nella chirurgia oncologica mininvasiva.

Questa dimostrazione pratica offrirà una visione concreta dell’integrazione tra l’approccio robotico e i protocolli clinici, illustrando tecniche avanzate e strategie per ottimizzare sicurezza e risultati clinici.

La giornata si concluderà con un focus sul carcinoma del colon-retto, con l’analisi di protocolli multimodali, nuove tecniche diagnostiche e approcci terapeutici, e un confronto di esperienze cliniche di rilievo nazionale.

Il convegno sarà presieduto onorariamente dai Professori Paolo Biglioli e Giuseppe Dettori, figure di spicco che hanno guidato la Clinica Chirurgica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, contribuendo a formare numerose generazioni di chirurghi.

L’evento si configura come un’occasione preziosa per l’aggiornamento professionale, la condivisione di conoscenze e la promozione di un approccio collaborativo e innovativo nella lotta contro le patologie oncologiche.