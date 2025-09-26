Cinzia Pinna: Intensificata l’indagine forense, si cercano indizi

La ricerca della verità nel caso di Cinzia Pinna, la giovane donna assassinata nell’elegante tenuta Concaentosa tra Palau e Arzachena, si intensifica con l’avvio di un’approfondita indagine forense.

Da mercoledì 24 settembre, il team specializzato dei Ris di Cagliari sta lavorando metodicamente, in un’operazione complessa che mira a ricostruire l’esatta dinamica dell’omicidio e a recuperare qualsiasi elemento possa chiarire il movente e le circostanze che hanno portato alla tragica conclusione.

L’attenzione si concentra sulla villa, cuore dell’accaduto, e sull’intera proprietà, un vasto complesso vitivinicola di proprietà di Emanuele Ragnedda, l’uomo confesso dell’omicidio.

Gli specialisti forensi stanno setacciando ogni ambiente, documentando e analizzando con precisione le numerose tracce ematiche riscontrate, tracce che rappresentano una testimonianza silenziosa degli eventi drammatici.

Un aspetto cruciale riguarda la ricerca di effetti personali di Cinzia Pinna, oggetti che potrebbero essere stati deliberatamente nascosti dall’imputato nei giorni che separano l’omicidio dal macabro ritrovamento del corpo, abbandonato in una zona isolata della tenuta.

Parallelamente, gli inquirenti stanno esaminando attentamente le dichiarazioni di Ragnedda, scovando incongruenze o elementi che possano offrire una chiave di lettura più ampia del contesto.

La versione fornita dall’uomo, che parla di un’azione di difesa innescata dalla vittima stessa, brandiva un oggetto non meglio identificato, e l’ammissione di un consumo di sostanze stupefacenti, la cocaina, introducono variabili complesse che necessitano di un’attenta verifica.

La presenza di residui di polvere bianca rinvenuti nella villa, presumibilmente cocaina, attende conferme tramite analisi tossicologiche.

La ricostruzione dell’episodio attraverso la perizia tecnica dovrà necessariamente tenere conto di eventuali alterazioni cognitive indotte dalle sostanze assunte.

L’indagine non si limita all’ambiente domestico.

La perizia sui veicoli, sia di Cinzia Pinna che di Emanuele Ragnedda, potrebbe rivelare elementi significativi, come tracce di sangue o oggetti utili a ricostruire gli spostamenti dei due nei giorni precedenti l’omicidio.

Al di là della ricostruzione dei fatti, il nodo cruciale rimane l’individuazione del movente.

Questa ricerca si intreccia con la valutazione della credibilità delle dichiarazioni di Ragnedda e con l’analisi dei suoi rapporti personali e professionali.

L’inchiesta dovrà approfondire l’ambiente sociale e economico in cui si è consumata la tragedia, con particolare attenzione ai legami tra la vittima e l’imputato.

Nel frattempo, resta in sospeso la data dell’udienza di convalida dell’arresto davanti al Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) del tribunale di Tempio Pausania.

L’avvocato difensore di Ragnedda, Luca Montella, ha preferito mantenere un profilo basso, evitando commenti in attesa del completamento degli accertamenti tecnici.

Parallelamente, prosegue l’indagine sull’altro individuo, il giovane lombardo accusato di occultamento di cadavere, il quale, assistito dai suoi legali, Nicoletta Mani, Maurizio Mani e Antonello Desini, ha sempre dichiarato la propria innocenza.

La sua posizione, tuttavia, rimane strettamente legata alla ricostruzione della dinamica degli eventi e all’esclusione di qualsiasi coinvolgimento diretto nell’omicidio.

La ricerca della verità, in questo caso, si configura come un intricato mosaico di indizi, testimonianze e perizie tecniche, un percorso complesso volto a fare luce su una tragedia che ha sconvolto l’intera comunità.