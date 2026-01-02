Clinica Ostetrica Sassari: Demografia in Cambiamento e Sfide Future

Il Nuovo Scenario Demografico e la Clinica Ostetrica di Sassari: Complessità Clinica e Sfide FutureI dati del 2025 dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari rivelano un quadro demografico in evoluzione che si intreccia con crescenti esigenze cliniche.

Un calo delle nascite, attestatosi a 1.332 unità – novanta in meno rispetto all’anno precedente – si accompagna a un aumento delle gravidanze ad alto rischio e alla crescente domanda di interventi specialistici.

Questo scenario, speculare di un trend nazionale, mette in luce il ruolo cruciale della sanità pubblica nel garantire un percorso materno-infantile sicuro e sostenibile.

L’inverno demografico non è un fenomeno improvviso, ma il risultato di profonde trasformazioni sociali ed economiche.

L’età media al parto si protrae oltre i 35 anni, con implicazioni dirette sulla fertilità e sulla possibilità di ampliare il progetto genitoriale.

A ciò si aggiungono fattori strutturali come la precarietà lavorativa, le difficoltà di conciliazione tra vita professionale e familiare, la carenza di servizi per l’infanzia e un sistema di welfare che spesso fatica a fornire un supporto concreto alle coppie.

Un cambiamento culturale significativo vede la genitorialità non più come un percorso scontato, ma come una scelta consapevole, spesso rimandata, in un contesto percepito come incerto.

Questa evoluzione si traduce in un aumento delle gravidanze ad alta complessità, richiedenti un’assistenza altamente specializzata e personalizzata.

L’analisi dei dati relativi ai parti evidenzia una prevalenza di parti spontanei (702) rispetto al taglio cesareo (558), unitamente a un incremento dei parti gemellari (27), indice di una maggiore incidenza di tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA).

La composizione multiculturale della popolazione sassarese si riflette anche nel numero di nascite, con 111 nuovi nati provenienti da diverse nazioni, tra cui Romania e Senegal in particolare.

Un dato incoraggiante è l’aumento dei parti in analgesia (421), un passo avanti significativo verso un approccio più umanizzato e centrato sulla libertà di scelta della donna.

Questo successo è frutto del lavoro sinergico di équipe medica, ostetrica e infermieristica.

La Procreazione Medicalmente Assistita continua a rappresentare una componente rilevante dell’offerta clinica, con un aumento dei cicli effettuati nel 2025, focalizzati prevalentemente su procedure ad alta complessità, che utilizzano tecnologie all’avanguardia come l’Embryoscope, un sistema di imaging time-lapse basato sull’intelligenza artificiale.

Tuttavia, l’età rimane un fattore limitante, con un’età media delle pazienti che si attesta intorno ai 38 anni.

Il centro dell’AOU di Sassari, uno dei tre poli pubblici sardi, dedica sempre più attenzione alle donne intorno ai 40 anni, offrendo percorsi di counseling personalizzati che tengono conto di fattori ambientali e stili di vita.

Nonostante il calo delle nascite, il reparto Materno Infantile di viale San Pietro rimane un punto di riferimento essenziale per l’intera area centro-nord della Sardegna, grazie alla presenza di un’unità di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale (TIN) all’avanguardia.

Questo consente la gestione di gravidanze complesse e parti pretermine, garantendo un’assistenza specialistica anche per i neonati più vulnerabili.

Il direttore della Clinica, Giampiero Capobianco, sottolinea che la diminuzione delle nascite non si traduce in una riduzione dell’impegno, ma al contrario, richiede competenze sempre più sofisticate, tecnologie avanzate e una presa in carico globale della donna e della coppia, evidenziando il ruolo imprescindibile della sanità pubblica nel supportare la maternità in questo nuovo contesto demografico.