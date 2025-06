Club Med 2: Lusso e Avventura nel Mediterraneo da Cagliari

Il Club Med 2, fiore all’apice della linea Exclusive Collection del celebre gruppo alberghiero, approderà a Cagliari domenica 15 giugno, inserendosi in un itinerario che lo vedrà solcare il Mediterraneo tra Marsiglia e Atene, dal 13 al 25 giugno. Questa imbarcazione, un veliero a cinque alberi, incarna una filosofia di viaggio che si distanzia dai modelli di crociera di massa, privilegiando porti esclusivi e un’esperienza più intima e rispettosa dell’ambiente.A differenza delle imponenti navi da crociera, il Club Med 2 vanta un pescaggio ridotto, permettendo di attraccare in località altrimenti inaccessibili, aprendo una finestra su realtà locali autentiche e paesaggi mozzafiato. La tappa cagliaritana si inserisce in un calendario estivo 2025 che prevede soste in altre perle italiane, come Palermo, Napoli, l’isola d’Elba e Portofino, testimoniando l’impegno di Club Med nel promuovere un turismo consapevole e di qualità.Con i suoi imponenti 187 metri di lunghezza, un’architettura maestosa definita da cinque maestosi alberi e una superficie di ponti in teak di oltre 2.700 metri quadri, il Club Med 2 è un’oasi di lusso e raffinatezza. Completamente rinnovato nel 2022, offre un’esperienza di viaggio senza paragoni, distribuita su 184 cabine eleganti e funzionali, un centro benessere all’avanguardia per il relax e il rigeneramento, due piscine scintillanti e una varietà di ristoranti che celebrano la cucina mediterranea e internazionale.L’esperienza a bordo non si limita al comfort e al lusso, ma si arricchisce di opportunità per connettersi con l’elemento marino. Un team di esperti offre lezioni e attività per tutti i livelli, dalla vela tradizionale al paddleboard, dallo snorkeling alla scoperta dei fondali, fino alle discipline emergenti come il wing surf e la navigazione con la piccola imbarcazione Tiwal. Questa offerta, pensata per appassionati e neofiti, incoraggia un approccio attivo e sostenibile al mare, promuovendo la conoscenza e il rispetto per l’ecosistema marino. Il Club Med 2 non è solo una nave, ma un vero e proprio laboratorio a bordo, dove il lusso si fonde con l’avventura e la scoperta, offrendo una prospettiva unica sul Mediterraneo e sulla cultura che lo circonda.