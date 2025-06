Comunicare la scienza medica: un giallo innovativo a Cagliari

Giovedì 12 giugno, alle 18:30, il Mondadori Bookstore di Cagliari (via Roma 63/65) ospita l’evento di lancio nazionale di un’opera editoriale che promette di ridefinire gli standard della comunicazione scientifica in ambito medico. “Public Speaking per Congressi Medici” (AriDigital, con il patrocinio editoriale di Italian Medical News) non è un semplice manuale, ma un’innovativa fusione tra romanzo giallo e guida pratica, concepita per affrontare una problematica cruciale: la capacità di comunicare efficacemente la scienza medica.Il libro nasce dalla sinergia tra Mario Scartozzi, stimato direttore dell’Oncologia Medica del Policlinico Duilio Casula, e Chiara Alzati, esperta riconosciuta nel campo del public speaking. I due autori, attraverso una narrazione coinvolgente e accessibile, svelano le insidie della comunicazione sanitaria, trasformandole in “delitti comunicativi” da investigare e risolvere. Chiara Alzati si cala nei panni di “Clarity Rise”, investigatrice specializzata in chiarezza espressiva, mentre Mario Scartozzi assume l’identità di “Ben Stabler”, omaggio al celebre detective di “Law e Order,” incarnando la rigorosità e la competenza medica.L’opera si pone l’obiettivo ambizioso di superare la tradizionale barriera tra ricerca scientifica e comprensione pubblica, un ostacolo che spesso limita l’impatto della medicina avanzata. Il libro non si limita a fornire tecniche di public speaking, ma analizza a fondo le dinamiche psicologiche che influenzano la percezione del pubblico, affrontando temi come la gestione dell’ansia da palcoscenico, la costruzione di una narrazione avvincente e l’uso efficace del linguaggio non verbale.”Public Speaking per Congressi Medici” è più di un corso accelerato; è un invito all’autoriflessione e al miglioramento continuo. Attraverso le “indagini” proposte, i lettori sono stimolati a identificare i propri punti deboli nella comunicazione, a comprendere le cause degli errori più comuni e ad applicare strategie concrete per renderle più chiare, persuasive e memorabili. Il libro affronta, inoltre, la crescente importanza della comunicazione digitale nel contesto medico, fornendo consigli pratici per creare presentazioni efficaci per piattaforme online e social media.L’evento di lancio, moderato da Fabrizio Meloni, responsabile Comunicazione e relazioni esterne dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari, vedrà la partecipazione di un pubblico selezionato di specialisti sanitari provenienti da diverse regioni d’Italia, creando un’opportunità di confronto e scambio di esperienze. L’iniziativa si configura come un contributo significativo per elevare gli standard della comunicazione scientifica, trasformando un potenziale ostacolo in un’opportunità di crescita professionale e di progresso nella ricerca medica.