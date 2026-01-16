cityfood
cityeventi
domenica 18 Gennaio 2026
Cagliari Cronaca

Comunità alloggio: condannata l’ex direttrice per la morte di Rosalba

Redazione Aosta
Redazione Aosta

La sentenza emessa dal Tribunale di Sassari segna la conclusione di un processo doloroso, incrinando la fiducia nel sistema di cura e sollevando interrogativi cruciali sulla responsabilità e la supervisione all’interno delle strutture residenziali per anziani.
Maria Franca Lupino, ex direttrice della comunità alloggio “Noli me tollere” di Sorso, è stata condannata a un anno e quattro mesi di reclusione, oltre a una provvisionale di quindici mila euro destinata alla famiglia della vittima, Rosalba Scognamillo, e al risarcimento danni da quantificare in sede civile.

La pena inflitta, inferiore alla richiesta di cinque anni avanzata dal pubblico ministero Enrica Angioni, riflette una complessità di valutazioni giuridiche e morali che investono il caso.
Il tragico evento, verificatosi nel giugno 2020, ha visto Rosalba Scognamillo, ottantaduenne affetta da demenza senile e priva di autonomia, decedere a seguito di un trauma cranico riportato in circostanze che hanno alimentato un acceso dibattito.

L’anziana, ricoverata nella comunità alloggio da un breve periodo, è caduta dalla sedia a rotelle mentre si trovava in una sala comune, apparentemente priva di supervisione.
Il successivo decesso, avvenuto dopo quattro giorni, ha innescato un’indagine che ha portato all’attribuzione di responsabilità a Maria Franca Lupino.

Il fulcro dell’accusa, sostenuta dal pubblico ministero, risiede nell’omissione di soccorso.

Secondo l’accusa, a seguito della caduta e nonostante l’evidente gravità delle lesioni riportate, Maria Franca Lupino non avrebbe attivato i servizi di emergenza (118) né contattato un medico per fornire assistenza tempestiva.
Questa omissione, cruciale ai fini della determinazione della responsabilità, è stata interpretata come una violazione del dovere di cura e di soccorso nei confronti di una persona vulnerabile e totalmente dipendente.
La difesa, rappresentata dall’avvocato Gianmario Fois, ha cercato di attenuare le responsabilità dell’imputata, probabilmente argomentando la difficoltà di valutare la gravità delle condizioni dell’anziana in una fase iniziale e la complessità di gestire situazioni di emergenza in contesti residenziali.

La costituzione di parte civile da parte dei familiari di Rosalba Scognamillo, assistiti dall’avvocato Marco Manca, testimonia il profondo dolore e la ricerca di giustizia per la perdita subita.

L’episodio solleva questioni di primaria importanza relative alla qualità dell’assistenza agli anziani, alla necessità di protocolli di sicurezza rigorosi e alla formazione del personale delle strutture residenziali.

La sentenza, pur determinando una responsabilità penale, non può silenziose le preoccupazioni sulla capacità del sistema di garantire la protezione e il benessere dei soggetti più fragili, invitando a una riflessione collettiva e a un rafforzamento dei controlli e delle misure di prevenzione all’interno delle comunità alloggio, al fine di evitare che simili tragedie si ripetano.
La vicenda pone l’accento sulla vulnerabilità intrinseca degli anziani non autosufficienti e sulla necessità di un approccio multidisciplinare che coniughi l’assistenza medica, l’attenzione psicologica e la supervisione costante.

- pubblicità -
- Pubblicità -
- pubblicità -
Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap