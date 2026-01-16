Comunità alloggio: condannata l’ex direttrice per la morte di Rosalba

La sentenza emessa dal Tribunale di Sassari segna la conclusione di un processo doloroso, incrinando la fiducia nel sistema di cura e sollevando interrogativi cruciali sulla responsabilità e la supervisione all’interno delle strutture residenziali per anziani.

Maria Franca Lupino, ex direttrice della comunità alloggio “Noli me tollere” di Sorso, è stata condannata a un anno e quattro mesi di reclusione, oltre a una provvisionale di quindici mila euro destinata alla famiglia della vittima, Rosalba Scognamillo, e al risarcimento danni da quantificare in sede civile.

La pena inflitta, inferiore alla richiesta di cinque anni avanzata dal pubblico ministero Enrica Angioni, riflette una complessità di valutazioni giuridiche e morali che investono il caso.

Il tragico evento, verificatosi nel giugno 2020, ha visto Rosalba Scognamillo, ottantaduenne affetta da demenza senile e priva di autonomia, decedere a seguito di un trauma cranico riportato in circostanze che hanno alimentato un acceso dibattito.

L’anziana, ricoverata nella comunità alloggio da un breve periodo, è caduta dalla sedia a rotelle mentre si trovava in una sala comune, apparentemente priva di supervisione.

Il successivo decesso, avvenuto dopo quattro giorni, ha innescato un’indagine che ha portato all’attribuzione di responsabilità a Maria Franca Lupino.

Il fulcro dell’accusa, sostenuta dal pubblico ministero, risiede nell’omissione di soccorso.

Secondo l’accusa, a seguito della caduta e nonostante l’evidente gravità delle lesioni riportate, Maria Franca Lupino non avrebbe attivato i servizi di emergenza (118) né contattato un medico per fornire assistenza tempestiva.

Questa omissione, cruciale ai fini della determinazione della responsabilità, è stata interpretata come una violazione del dovere di cura e di soccorso nei confronti di una persona vulnerabile e totalmente dipendente.

La difesa, rappresentata dall’avvocato Gianmario Fois, ha cercato di attenuare le responsabilità dell’imputata, probabilmente argomentando la difficoltà di valutare la gravità delle condizioni dell’anziana in una fase iniziale e la complessità di gestire situazioni di emergenza in contesti residenziali.

La costituzione di parte civile da parte dei familiari di Rosalba Scognamillo, assistiti dall’avvocato Marco Manca, testimonia il profondo dolore e la ricerca di giustizia per la perdita subita.

L’episodio solleva questioni di primaria importanza relative alla qualità dell’assistenza agli anziani, alla necessità di protocolli di sicurezza rigorosi e alla formazione del personale delle strutture residenziali.

La sentenza, pur determinando una responsabilità penale, non può silenziose le preoccupazioni sulla capacità del sistema di garantire la protezione e il benessere dei soggetti più fragili, invitando a una riflessione collettiva e a un rafforzamento dei controlli e delle misure di prevenzione all’interno delle comunità alloggio, al fine di evitare che simili tragedie si ripetano.

La vicenda pone l’accento sulla vulnerabilità intrinseca degli anziani non autosufficienti e sulla necessità di un approccio multidisciplinare che coniughi l’assistenza medica, l’attenzione psicologica e la supervisione costante.