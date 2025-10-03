Costa Smeralda: Nasce un Museo nelle Ville Couëlle

Un’opportunità unica si profila all’orizzonte per Arzachena e per l’intera Costa Smeralda: la riconversione di un complesso immobiliare di pregevole valore architettonico, esteso su un’area di 30.000 metri quadri nel cuore del borgo di Abbiadori, in un Museo dedicato alla storia e all’identità di questa rinomata destinazione turistica.

Le “Ville Jacques Couëlle Monti Mannu”, tre dimore realizzate negli anni Sessanta dal visionario architetto francese Jacques Couëlle, rappresentano un’eccezionale testimonianza di un approccio all’architettura profondamente innovativo e sensibile al contesto.

Couëlle, considerato un pioniere dello stile Costa Smeralda, ha sapientemente fuso forme organiche, ispirate alla natura circostante, con la valorizzazione di materiali locali, come la pietra e la vegetazione autoctona, e un’attenzione rigorosa al rispetto dell’ambiente.

Il risultato è un linguaggio architettonico distintivo, caratterizzato da volumi sinuosi, integrati nel paesaggio e capaci di creare un’armoniosa simbiosi tra costruito e naturale.

Queste ville non sono semplici abitazioni, ma veri e propri “scrigni” di arte e architettura, capaci di evocare un senso di bellezza atemporale.

L’amministrazione comunale di Arzachena, forte di una visione strategica orientata alla valorizzazione del patrimonio culturale e naturale, si è candidata con successo per l’acquisizione del complesso attraverso l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, dando così nuova vita a un luogo che, per anni, ha perso parte del suo splendore.

Lo studio di fattibilità, coordinato dall’architetto Mario Chiodino e dall’ufficio patrimonio comunale, con il supporto dello Studio Artek Design di Alghero, ha evidenziato le innumerevoli potenzialità del progetto.

La posizione strategica del complesso, a collegamento tra il centro urbano e la costa, lo rende ideale per sviluppare itinerari integrati che coniughino la scoperta del territorio con la fruizione di risorse naturali, archeologiche e architettoniche.

Il sindaco Roberto Ragnedda sottolinea come questa iniziativa si traduca in un investimento concreto in un modello turistico sostenibile, capace di attrarre visitatori durante tutto l’anno e di promuovere una sinergia tra le eccellenze balneari, storiche e culturali del territorio.

Il Museo della Costa Smeralda, in questo contesto, diventerà un punto nevralgico di un più ampio sistema museale, in rete con il Museo Civico Michele Ruzittu, il centro storico cittadino e il Parco Archeologico, creando un’offerta turistica diversificata e di qualità.

La forza trainante di questo progetto risiede anche nel potenziale di attrazione di altri siti archeologici di rilevanza locale, come la Tomba di Giganti Coddu Vecchiu, il Nuraghe La Prisgiona, la Necropoli Li Muri e il Tempietto di Malchittu, che già registrano un flusso di oltre 170.000 visitatori all’anno, rappresentando il 50% del turismo culturale nel Nord Sardegna.

Il nuovo Museo, dunque, non solo valorizzerà il patrimonio architettonico delle Ville Couëlle, ma amplierà l’offerta culturale del territorio, consolidando la Costa Smeralda come destinazione turistica di eccellenza, capace di coniugare storia, natura e architettura in un’esperienza indimenticabile per i visitatori.