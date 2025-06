Costa Smeralda: Salvaguardare le dune del Grande Pevero

Il susseguirsi delle estati, sempre più intense e cariche di impatti ambientali, spinge a un impegno concreto e strutturato per la salvaguardia delle coste della Costa Smeralda. Forti del successo del progetto pilota realizzato a Capriccioli, Smeralda Holding, One Ocean Foundation e il Comune di Arzachena proiettano la loro collaborazione verso un intervento di portata significativa: la protezione e il ripristino dell’ecosistema dunale della spiaggia del Grande Pevero, un gioiello paesaggistico e un ecosistema di vitale importanza.L’iniziativa, in linea con gli obiettivi dell’Agenda Blu 2025, si propone di ammodernare e potenziare il sistema di protezione delle dune, attualmente inadeguato e obsoleto, estendendosi per un tratto di 430 metri di litorale. Il cuore del progetto risiede nell’introduzione di barriere protettive innovative e leggere, realizzate con materiali naturali e riciclabili, come legno proveniente da fonti sostenibili e fibre vegetali. La scelta di questi materiali non è casuale: mira a minimizzare l’impatto sull’ambiente, integrandosi armoniosamente con il paesaggio e contribuendo attivamente alla sua resilienza.L’importanza di questo intervento trascende la semplice protezione fisica delle dune. Queste strutture fungono da argine contro l’erosione eolica e marina, creando un microclima favorevole alla rigenerazione della vegetazione autoctona, essenziale per la stabilità del sistema dunale. La macchia mediterranea retrostante, ricca di specie endemiche e spesso minacciata, beneficia direttamente di questa tutela, rafforzando la biodiversità dell’intera area.Mario Ferraro, CEO di Smeralda Holding, sottolinea come questa iniziativa contribuisca a posizionare la destinazione come un modello di riferimento in termini di sostenibilità ambientale, un impegno che si traduce in azioni concrete e misurabili. La partnership tra Comune, Smeralda Holding e One Ocean Foundation, basata sulla condivisione di competenze e risorse, si configura come un esempio virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato per la tutela del patrimonio naturale.Jan Pachner, segretario generale di One Ocean Foundation, evidenzia l’importanza di un approccio olistico alla conservazione, estendendo l’attenzione non solo alle dune, ma anche agli ecosistemi marini sottostanti. Per questo, accanto agli interventi strutturali, è stata implementata una strategia di sensibilizzazione attraverso una cartellonistica informativa mirata a educare i fruitori del litorale – bagnanti, residenti e studenti – a un comportamento più responsabile e consapevole.L’iniziativa del Grande Pevero rappresenta un passo avanti significativo verso un futuro più sostenibile per la Costa Smeralda, un impegno a preservare la bellezza e la ricchezza del suo patrimonio naturale per le generazioni future, promuovendo un turismo responsabile e rispettoso dell’ambiente. Un futuro in cui la tutela della biodiversità e la valorizzazione del paesaggio si fondono in un unico obiettivo comune.