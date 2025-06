Cracco a Cagliari: Notti Stellate tra Sapori e Innovazione

Sabato 5 luglio, Palazzo Doglio a Cagliari si trasforma in un palcoscenico culinario d’eccezione, ospitando un evento esclusivo nell’Osteria del Forte. Un appuntamento imperdibile, parte del prestigioso ciclo “Notti stellate”, vede protagonista Carlo Cracco, chef di fama internazionale e maestro dell’evoluzione della cucina italiana. La serata promette di essere un viaggio sensoriale, un’esplorazione del gusto che celebra l’estate mediterranea con un approccio innovativo e profondamente radicato nelle tradizioni gastronomiche del territorio.Più che una semplice cena, si tratta di un’immersione nella filosofia culinaria di Cracco, un interprete audace che sa fondere la ricerca tecnica all’avanguardia con il rispetto per le materie prime e i sapori autentici. Il menu, appositamente ideato per l’occasione, si configura come un omaggio alla ricchezza del Mediterraneo, una costellazione di portate concepite per sorprendere e deliziare il palato.L’esperienza culinaria inizierà con un *amuse-bouche*, un piccolo capolavoro che anticipa l’armonia e la ricercatezza che caratterizzeranno l’intero percorso. Seguirà un antipasto, un’introduzione al tema della serata, dove i prodotti stagionali vengono reinterpretati con creatività e maestria. Il primo piatto sarà una declinazione raffinata di una ricetta tradizionale, elevata a nuove vette di sapore grazie a tecniche innovative e abbinamenti inaspettati. Il secondo, fulcro della cena, esalterà le eccellenze della gastronomia locale, valorizzandole con una presentazione impeccabile e un equilibrio perfetto tra ingredienti e consistenze.Ogni portata non è solo un piatto, ma un’esperienza progettata per coinvolgere tutti i sensi: la vista, con composizioni artistiche e colori vivaci; l’olfatto, con profumi avvolgenti e stimolanti; il tatto, con consistenze diverse e piacevoli; e ovviamente, il gusto, con sapori intensi e contrastanti che si fondono in un’armonia perfetta. A coronare la cena, un dessert che rappresenta la sintesi finale di questa ricerca estetica e gustativa, un’espressione di dolcezza elegante, tecnica impeccabile e pura creatività. Un momento di conclusione che lascia un ricordo indelebile, testimonianza di una serata all’insegna del gusto, dell’arte e della passione per la cucina.