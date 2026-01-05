cityfood
cityeventi
mercoledì 7 Gennaio 2026
Cagliari Cronaca

Criticità al Brotzu: USB chiede indagine urgente sul Centro Oncologico

Redazione Aosta
Redazione Aosta

L’Unione Sindacale di Base (USB) Sanità ha formalmente richiesto all’Amministratore Delegato dell’ARNAS G.
Brotzu, Dott. Maurizio Marcias, di disporre un’indagine interna urgente e approfondita.
L’iniziativa nasce dalle crescenti segnalazioni di disfunzioni organizzative emerse dal Centro Oncologico di Cagliari, che impattano direttamente sull’esperienza e sulla salute dei pazienti.
Al centro della questione vi è la vicenda di un paziente affetto da mielofibrosi, il quale ha espresso profonda insoddisfazione per i tempi d’attesa eccessivamente lunghi per terapie trasfusionali già disponibili.

Oltre alla dilazione temporale, la gestione delle liste d’attesa è stata percepita come opaca e priva di logiche condivise, spingendo il paziente a rifiutare una trasfusione ritenuta essenziale, gesto che qualifica la gravità della situazione.
«La richiesta d’indagine non intende mettere in discussione l’eccellenza del personale medico, infermieristico e tecnico, che quotidianamente si dedica con professionalità e impegno al servizio dei pazienti,» precisa Gianfranco Angioni, rappresentante dell’USB Sanità.

«Si tratta di un atto di responsabilità volto a fare luce sulle criticità segnalate e a promuovere interventi correttivi tempestivi.
»L’USB Sanità sottolinea che le problematiche riscontrate non sono fenomeni recenti, ma derivano da un accumulo di carenze strutturali e di risorse.
Nel corso degli anni, l’organizzazione sindacale ha reiteratamente sollevato l’attenzione su queste questioni, promuovendo iniziative volte a migliorare le condizioni di lavoro e l’assistenza sanitaria.
In particolare, una delle principali rivendicazioni è l’urgente necessità di un potenziamento significativo del personale, una condizione imprescindibile per garantire la continuità dell’assistenza, ridurre drasticamente i tempi di attesa e tutelare efficacemente sia i pazienti che il personale sanitario, spesso esposto a un carico di lavoro insostenibile.
È fondamentale, inoltre, che l’Azienda Sanitaria trovi il supporto necessario da parte del territorio e delle istituzioni competenti, in quanto la tenuta e il rafforzamento del sistema sanitario pubblico dipendono da un impegno condiviso e coordinato.
La sanità pubblica non può essere considerata un’isola, ma un sistema complesso che richiede investimenti mirati, innovazione tecnologica e un’organizzazione efficiente.

L’USB Sanità teme che il perdurare di queste criticità organizzative, radicate in una gestione a volte inadeguata, possa compromettere seriamente la qualità delle cure offerte, esporre a rischi i pazienti più vulnerabili e generare un ulteriore stress per il personale sanitario, già sottoposto a forti pressioni.
«Quando le criticità organizzative si protraggono nel tempo, le conseguenze negative si ripercuotono su tutti gli attori coinvolti: pazienti, operatori sanitari e, in ultima analisi, sulla collettività,» conclude Angioni.
«È imperativo che la Direzione Aziendale assuma la responsabilità di fare chiarezza, identificare le aree di debolezza e implementare soluzioni concrete e durature, abbandonando approcci emergenziali e privilegiando una visione strategica a lungo termine.

»

- pubblicità -
- Pubblicità -
- pubblicità -
Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap