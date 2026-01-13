Crollo a Sassari: 15 famiglie senza casa, indagini sui danni

Nella serata di oggi, una comunità di quindici nuclei familiari si è trovata improvvisamente sradicata dalle proprie abitazioni a Sassari, in via Rizzeddu, a seguito di un episodio drammatico che ha coinvolto un edificio di sei piani.

Il parziale cedimento di un solaio, precisamente nel cuore del vano scale, ha immediatamente innescato una complessa operazione di soccorso e gestione dell’emergenza.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno operato con tempestività per stabilizzare il solaio compromesso e, soprattutto, per effettuare un’accurata valutazione della stabilità complessiva dell’edificio.

L’obiettivo primario era evitare ulteriori crolli e garantire la sicurezza delle persone coinvolte.

Le indagini preliminari, condotte sul posto, suggeriscono una causa legata a fenomeni di degrado strutturale accelerato.

Infiltrazioni d’acqua, croniche e silenziose, avrebbero corroso i ferri d’armatura incastonati nel solaio, innescando un processo di ossidazione che ha progressivamente indebolito la struttura portante.

La conseguente perdita di aderenza tra acciaio e calcestruzzo ha portato al distacco dei materiali e, infine, al parziale crollo.

Questo scenario evidenzia una problematica più ampia, legata alla necessità di una manutenzione preventiva e accurata degli edifici, soprattutto in zone caratterizzate da particolari condizioni climatiche o dalla presenza di agenti aggressivi.

Fortunatamente, l’evento si è verificato in un orario in cui la presenza di persone nel vano scale era minima, evitando così conseguenze più gravi.

Non si registrano feriti, ma l’emergenza abitativa delle quindici famiglie evacuate rappresenta una sfida immediata.

L’amministrazione comunale si è attivata per offrire soluzioni di alloggio temporaneo, garantendo assistenza e supporto psicologico ai residenti, molti dei quali si sono ritrovati improvvisamente senza un tetto.

L’episodio solleva interrogativi cruciali sulla sicurezza degli edifici, sulla qualità dei materiali utilizzati nelle costruzioni e sull’importanza di una vigilanza costante, che vada oltre i controlli periodici.

La necessità di un approccio multidisciplinare, che coinvolga tecnici specializzati, amministrazioni pubbliche e proprietari degli immobili, emerge con chiarezza come elemento imprescindibile per prevenire simili eventi e tutelare la sicurezza e il benessere della collettività.

La ricostruzione o la riqualificazione dell’edificio richiederanno tempo e risorse, ma soprattutto, una riflessione profonda sulle cause che hanno portato a questo drammatico episodio.