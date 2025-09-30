Custodia cautelare per abusi su minore: indagine a Oristano

Un uomo di 41 anni è stato colpito da un provvedimento di custodia cautelare in carcere, emesso dalla autorità giudiziarie del tribunale di Oristano, in seguito ad un’indagine che lo accusa di violenza sessuale aggravata perpetrata ai danni di una minore di 12 anni.

Le presunte azioni illecite, secondo l’accusa, si sarebbero verificate in un arco temporale compreso tra aprile 2024 e luglio 2025, configurando un quadro di abusi reiterati e premeditati.

L’avvio dell’inchiesta è stato determinato dalla denuncia presentata dalla madre della vittima, un atto di coraggio che ha rotto il silenzio e permesso l’emersione di una realtà profondamente dolorosa.

La giovane ragazza, segnata da un trauma inimmaginabile, ha infine trovato la forza di confidarsi con la genitrice, che, preoccupata e angosciata, ha immediatamente attivato il servizio sociale per ricevere supporto e assistenza.

Quest’ultimo, riconoscendo la gravità della situazione e la necessità di tutela per la minore, ha allertato i Carabinieri, innescando le indagini che hanno portato all’arresto dell’uomo.

Le dinamiche ricostruite dagli investigatori suggeriscono che le violenze si sarebbero consumate all’interno dell’abitazione, durante i periodi in cui la madre affidava temporaneamente la figlia all’uomo.

Questo aspetto introduce elementi di particolare complessità, sollevando interrogativi sulla responsabilità genitoriale, i meccanismi di controllo e la necessità di sistemi di supporto più efficaci per le famiglie in difficoltà.

Il caso pone inoltre l’attenzione sulla vulnerabilità delle minori, spesso vittime di abusi perpetrati da persone vicine, e sull’importanza cruciale del ruolo della denuncia e della collaborazione tra istituzioni, servizi sociali e forze dell’ordine.

L’emersione di questa vicenda sottolinea la necessità di rafforzare la prevenzione, promuovere la sensibilizzazione e garantire un sostegno adeguato alle vittime, offrendo loro un percorso di recupero e ricostruzione psicologica.

La tutela dei minori rappresenta un imperativo etico e un dovere imprescindibile per la collettività.

La giustizia, ora, dovrà fare il suo corso per accertare i fatti e attribuire le responsabilità, nel rispetto dei principi di legalità e di tutela della vittima.