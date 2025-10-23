Dinamo Sassari: Vittoria convincente in Europe Cup, ripartenza in corso!

La Dinamo Banco di Sardegna ha inaugurato il suo percorso in Europe Cup con una vittoria convincente, superando di misura i rumeni del Valcea 94-73 in un PalaSerradimigni carico di aspettative.

La prestazione, più che un semplice successo, rappresenta un punto di svolta per una squadra desiderosa di scrollarsi di dosso l’incubo dello zero punti e di gettare le basi per un cammino più solido nel contesto europeo.

La partita, inizialmente equilibrata, ha visto i sassaresi imporre il proprio ritmo soprattutto nella seconda metà, concretizzando un gioco corale e dinamico.

L’efficacia offensiva è stata veicolata da una percentuale al tiro da tre punti eccezionale (51,7%), testimonianza di una lucidità e precisione inaspettate, frutto di una preparazione meticolosa e di una chimica di squadra in evoluzione.

La difesa, altrettanto cruciale, si è dimostrata impenetrabile nel quarto periodo, limitando i Valcea a soli 8 punti, un dato significativo che riflette una ritrovata solidità e determinazione.

Dominante è stata la prova di Justin Buie, vero propulsore dell’azione biancoblu.

La sua performance, culminata con 38 punti e 7 assist, non si limita a numeri impressionanti, ma incarna l’energia e la leadership che la squadra cercava.

L’8 su 10 dalla lunga distanza e il conseguente punteggio di 42 di valutazione testimoniano un momento di forma ottimale, unito a una capacità di lettura del gioco e di gestione delle situazioni di alta scuola.

“Siamo estremamente soddisfatti,” ha commentato Massimo Bulleri a fine partita.

“Abbiamo espresso un secondo tempo di grande sostanza e concretezza, frutto di un approccio mentale positivo da parte di ogni singolo giocatore.

In precedenza, avevamo faticato a mantenere la calma e il controllo nei momenti cruciali, ma stasera abbiamo mostrato una resilienza e una determinazione che fanno ben sperare.

L’energia percepita sul parquet è stata palpabile, alimentata da un atteggiamento combattivo e da una consapevolezza collettiva.

“Questa vittoria non è solo un traguardo sportivo, ma anche un segnale di ripartenza, un’iniezione di fiducia per un gruppo che mira a consolidare la propria identità e a raggiungere obiettivi ambiziosi nel contesto europeo.

La Dinamo, ora galvanizzata, si appresta ad affrontare la sfida di Bologna contro una Virtus reduce da un battesimo di fuoco contro Cremona, con l’obiettivo di confermare il proprio momento di forma e di imporsi come una forza competitiva nel panorama continentale.

Il percorso è ancora lungo e costellato di insidie, ma la scintilla è accesa e l’entusiasmo palpabile.