Discesa dei Candelieri: nuove regole per valorizzare la festa.

L’Amministrazione Comunale di Sassari, con un’ottica di valorizzazione e ottimizzazione della Discesa dei Candelieri, ha definito un nuovo quadro regolamentare per le attività di somministrazione e vendita ambulante, in vista della Festa di Sant’Antonio Abate del 14 agosto. La delibera, promossa dall’assessore Lello Panu e approvata dal Consiglio Comunale guidato dal sindaco Giuseppe Mascia, mira a conciliare la tradizione e l’autenticità della “Faradda” con le esigenze di una fruibilità più efficiente e un’immagine più curata, proiettata verso un pubblico sempre più ampio, anche internazionale.Le modifiche introdotte rappresentano un intervento strutturale, non superficiale, volto a ridefinire l’esperienza complessiva della Discesa. L’obiettivo è quello di superare la mera funzionalità a “fast food a cielo aperto” che, pur contribuendo alla vivacità dell’evento, rischia di oscurare la sua profonda valenza culturale e spirituale. Si tratta di un processo di evoluzione consapevole, che ambisce a preservare l’essenza popolare della festa, elevandone al contempo la qualità dell’offerta e la percezione esterna.Un elemento centrale della riorganizzazione è la revisione della mappa delle concessioni. È stata effettuata una riprogettazione dettagliata degli spazi dedicati alle bancarelle, con la dismissione di alcuni punti in via Artiglieria e la creazione di nuove opportunità in corso Vico e in via XXV aprile. Questa rimodulazione tiene conto non solo della logistica, ma anche del flusso di persone e della necessità di garantire una maggiore sicurezza, ottimizzando il percorso dei Candelieri e minimizzando i punti di congestione.La delibera introduce inoltre severi standard estetici per gli operatori ambulanti. I gazebo, elemento visivo dominante durante la Discesa, dovranno presentare una tinteggiatura uniforme e bianca, escludendo l’utilizzo di loghi o marchi che potrebbero compromettere l’uniformità del paesaggio urbano. Sarà data priorità a strutture in buono stato di manutenzione, a testimonianza dell’attenzione dell’Amministrazione verso il dettaglio e la cura dell’immagine della festa.Un ulteriore passo avanti è rappresentato dalla previsione di aree dedicate alla somministrazione di cibi e bevande con l’allestimento di tavoli e panche. Questa disposizione, pensata per favorire un consumo più ordinato e confortevole, risponde all’esigenza di rendere la Discesa più accessibile e accogliente per tutti i partecipanti, dai residenti ai turisti. L’incremento del costo della concessione in zone strategiche come piazza Santa Maria, via XXV aprile e piazza della stazione, è giustificato dalla possibilità di allestire aree coperte e arredate all’interno degli stalli, dotandole di attrezzature per la preparazione dei prodotti.Il Sindaco Mascia ha sottolineato come queste misure non siano in contrasto con lo spirito autentico della festa, ma anzi, ne rappresentino un’evoluzione necessaria per garantire la sua sostenibilità nel tempo e per promuoverla a livello internazionale, preservandone l’unicità e la suggestività che la contraddistinguono. L’auspicio è quello di una Discesa dei Candelieri sempre più inclusiva, sicura e rappresentativa dell’identità sassarese, capace di emozionare e coinvolgere un pubblico sempre più vasto. La nuova regolamentazione rappresenta un investimento nel futuro della “Faradda”, un patrimonio immateriale da custodire e valorizzare con cura e passione.