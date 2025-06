Einstein Telescope: La Sardegna in Corsa per un’Innovazione Globale

La corsa all’Einstein Telescope, l’ambizioso progetto internazionale volto a rilevare le onde gravitazionali con una sensibilità senza precedenti, vede la Sardegna emergere come potenziale sito ospitante, con l’ex miniera di Sos Enattos a Lula (Nuoro) in pole position. L’Italia si confronta con la regione del Limburg, nei Paesi Bassi, per aggiudicarsi questa sfida scientifica di portata globale, e il coinvolgimento del tessuto imprenditoriale sardo si presenta come elemento strategico per il successo.L’innovazione si intreccia con le risorse locali, in un connubio che valorizza il patrimonio culturale e naturale dell’isola. L’attenzione si concentra in particolare sulla necessità di materiali isolanti di alta precisione, essenziali per minimizzare le interferenze ambientali e garantire l’efficienza del telescopio. La risposta da parte delle imprese sarde è stata straordinariamente positiva, con un’adesione alla manifestazione di interesse che ha visto coinvolgersi oltre novanta realtà, molte delle quali offrono competenze specialistiche in settori all’avanguardia.Non si tratta solo di aziende specializzate nell’innovazione tecnologica, come quelle attive nell’intelligenza artificiale e nella realtà virtuale, ma anche di imprese che recuperano e reinterpretano il patrimonio di saperi e tecniche legati alla tradizione estrattiva sarda. Quest’ultimo aspetto rivela una visione lungimirante, che mira a coniugare progresso scientifico e valorizzazione delle radici culturali, trasformando la storia mineraria in un asset strategico per il futuro.L’assessore alla Programmazione, Giuseppe Meloni, sottolinea la distribuzione geografica delle imprese partecipanti, con un forte radicamento nelle aree di Cagliari, Nuoro e Sassari, elemento che suggerisce un coinvolgimento diffuso e capillare del territorio. I dati presentati da Sardegna Ricerche, con 91 manifestazioni di interesse ricevute e 78 operatori economici partecipanti, testimoniano la vitalità e la diversità del sistema imprenditoriale sardo.L’ampia varietà settoriale e tecnologica abbraccia un ventaglio di applicazioni, che vanno dalla realtà virtuale e l’intelligenza artificiale, a sistemi di monitoraggio ambientale, soluzioni per la coibentazione avanzata, ottimizzazione logistica, progettazione acustica di infrastrutture sotterranee, sviluppo di strumenti magnetometrici, compatibilità elettromagnetica e produzione di guarnizioni specialistiche. Mara Mangia, di Sardegna Ricerche, evidenzia come l’ente stia attivamente incentivando l’integrazione tra tecnologia e innovazione, supportando concretamente i piani presentati dalle aziende con un voucher da quattro milioni di euro. Questo investimento mirato si configura come un catalizzatore per lo sviluppo di soluzioni innovative e la creazione di nuove opportunità di lavoro, rafforzando il ruolo della Sardegna come polo di eccellenza nel panorama scientifico internazionale. La partecipazione di realtà esterne all’isola dimostra inoltre l’attrattiva del progetto e l’apertura a collaborazioni transnazionali.