Einstein Telescope: UnitelSardegna cerca esperti per la divulgazione

Il Consorzio Interuniversitario per l’Università Telematica della Sardegna (UnitelSardegna) promuove un’opportunità professionale strategica, aprendo un avviso pubblico per la selezione di sei figure professionali dedicate alla divulgazione del progetto Einstein Telescope, un’iniziativa scientifica di portata internazionale.

Questa selezione si colloca all’interno di un piano di promozione e valorizzazione più ampio, volto a sostenere la candidatura del sito di Sos Enattos come sede del futuro osservatorio gravitazionale, un’impresa che coinvolge un partenariato istituzionale robusto, comprendente la Regione Autonoma della Sardegna, le Università di Cagliari e Sassari, e prestigiosi enti di ricerca come l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), e l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).

Il progetto Einstein Telescope, che si propone di rilevare onde gravitazionali con una sensibilità senza precedenti, rappresenta un’occasione unica per la Sardegna, non solo dal punto di vista scientifico, ma anche per lo sviluppo economico e sociale del territorio.

La scelta di Sos Enattos, una regione ricca di storia e tradizioni, testimonia l’importanza di coniugare progresso scientifico e radicamento culturale.

Per facilitare l’interazione tra la comunità scientifica e il pubblico, sono previste l’attivazione di due sportelli informativi, uno a Nuoro e l’altro a Lula, che fungeranno da punti di riferimento per l’accesso alle informazioni e la sensibilizzazione sul progetto.

L’allestimento e la gestione di queste strutture saranno affidati all’INFN, che ne garantirà l’efficienza e la professionalità.

La selezione mira a reperire competenze diversificate per supportare efficacemente la complessa attività di divulgazione scientifica.

Quattro posizioni saranno dedicate a tempo pieno alla divulgazione, alla mediazione culturale e al dialogo con le comunità locali del Nuorese e Lula.

Questi divulgatori, lavorando in sinergia con i formatori delle Università di Cagliari e Sassari, e con i ricercatori e tecnici coinvolti nel progetto, avranno il compito di rendere accessibile e comprensibile un tema scientifico avanzato, promuovendo l’interesse e la partecipazione attiva dei cittadini.

L’obiettivo è creare un ponte tra la ricerca di frontiera e la realtà locale, favorendo la condivisione di conoscenze e la creazione di un legame emotivo con il progetto.

Le altre due figure professionali saranno invece impiegate per garantire l’ordine pubblico e fornire supporto organizzativo, assicurando la corretta gestione degli eventi e la sicurezza dei partecipanti.

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate a UnitelSardegna entro le ore 13 del 26 gennaio 2026.

Il bando completo, che descrive nel dettaglio i requisiti di ammissione, le modalità di partecipazione e i criteri di valutazione, è consultabile sul sito web di UnitelSardegna all’indirizzo http://www.unitelsardegna.it/amministrazione-trasparente/bandi-d-i-concorso e nella sezione dedicata al progetto Einstein Telescope sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna.

Questa opportunità rappresenta un invito a contribuire attivamente alla costruzione di un futuro scientifico e culturale per la Sardegna.