Elena Cattaneo: La scienza, bussola per il futuro delle giovani

La bussola interiore di ogni giovane donna dovrebbe puntare a una meta ambiziosa: la realizzazione appassionata. Non un traguardo definitivo, immutabile, ma un percorso di crescita continua, alimentato dalla curiosità e dalla ricerca di significato. Questo è l’invito che la senatrice a vita Elena Cattaneo, figura di spicco nel panorama scientifico italiano grazie ai suoi studi pionieristici sulla malattia di Huntington e le cellule staminali, ha rivolto durante l’evento “Women Stand Up for Science”, a Cagliari. L’iniziativa, promossa dall’Università del capoluogo, si propone come baluardo della scienza e del pensiero critico, in un’epoca segnata da crescenti sfide e disinformazione.L’evento, arricchito dalle testimonianze di ricercatrici e scienziate, ha offerto uno spazio di riflessione sulle criticità che affliggono il mondo scientifico. Il libro di Cattaneo, “Scienziate. Storie di vita e di ricerca”, è stato il filo conduttore di questa prima giornata di confronto, un’occasione per esplorare percorsi e superare ostacoli. Cattaneo ha sottolineato come la conoscenza rappresenti un antidoto potente contro la paura e l’estremismo, stimolando l’oggettività e mitigando i conflitti. Il nostro Paese è un scrigno di storie straordinarie, spesso inesplorate, che vanno riscoperti e narrati, abbattendo le barriere geografiche e di genere. È fondamentale, ha aggiunto, comunicare l’importanza della ricerca, far comprendere ai cittadini che il lavoro svolto in università e centri di ricerca non è un esercizio sterile, ma un investimento nel futuro, un ponte che collega il sapere specialistico alla realtà quotidiana. E soprattutto, suscitare passione per la scienza, celebrando il coraggio di chi sfida l’ignoto, spingendosi ai confini della conoscenza.Un’analisi approfondita ha focalizzato l’attenzione sulle persistenti disparità di genere nel mondo scientifico. Nonostante i progressi, le donne rimangono sottorappresentate in posizioni apicali, come evidenziato dai dati che indicano che solo il 27% dei professori ordinari in università sono donne. Questa disuguaglianza, secondo Cattaneo, affonda le radici in dinamiche familiari e si acuisce nell’ambiente scolastico, dove, spesso in modo involontario, vengono trasmessi messaggi che limitano le aspirazioni delle giovani donne, suggerendo loro che alcune strade siano precluse. Da qui, il suo appello appassionato e incisivo: “Non abbiate mai paura di osare, di perseguire le vostre ambizioni, di infrangere i pregiudizi.” La resilienza, l’audacia intellettuale e la perseveranza sono le armi essenziali per superare gli ostacoli e lasciare un’impronta significativa nel mondo. La scienza, e la ricerca, necessitano di voci nuove, di prospettive diverse, per affrontare le sfide del futuro con creatività e innovazione.