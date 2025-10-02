Emergenza camper: la costa sassarese a rischio turismo

L’incantevole costa sassarese, da sempre meta di flussi turistici internazionali, è stata recentemente teatro di un’emergenza urbana che solleva interrogativi complessi sulla gestione del territorio e la sostenibilità del turismo.

Un’incongrua concentrazione di camper, trasformata in un effimero e irregolare insediamento, ha invaso la litoranea di Porto Palmas, configurando un campeggio abusivo che ha suscitato l’allarme della comunità locale.

La presenza ingombrante dei veicoli, provenienti da diverse nazioni, ha radicalmente alterato il paesaggio costiero, un ecosistema fragile e prezioso, caratterizzato da costoni rocciosi, vegetazione mediterranea e spiagge di rara bellezza.

Lungi dall’essere un’esperienza di immersione nella natura, l’occupazione del territorio ha generato una serie di problematiche ambientali e sociali.

Le segnalazioni dei residenti, preoccupati per l’impatto sull’ambiente e sulla qualità della vita, hanno descritto un quadro allarmante: lo smaltimento incontrollato delle acque reflue nere, altamente inquinanti e dall’odore nauseabondo, ha contaminato il suolo e le acque superficiali.

L’utilizzo improprio delle risorse idriche, con alcuni camperisti che si rifornivano dalle fontanelle cimiteriali, ha inoltre evidenziato una grave mancanza di rispetto per il patrimonio pubblico e le esigenze della comunità locale.

L’intervento delle autorità locali, il Comando di Polizia Locale di Sassari, ha permesso di identificare e sanzionare i responsabili, per un ammontare complessivo di 4.000 euro.

La rapidità con cui le sanzioni sono state saldate, tramite pos, senza contestazioni, riflette una consapevolezza, seppur tardiva, della gravità delle infrazioni commesse.

Tuttavia, l’episodio non può essere liquidato come una semplice trasgressione amministrativa, ma richiede una riflessione più ampia.

La vicenda solleva questioni cruciali relative alla pianificazione territoriale, alla regolamentazione del turismo di prossimità e alla necessità di promuovere un turismo responsabile e sostenibile.

L’assenza di aree di sosta attrezzate e la mancanza di controlli efficaci hanno favorito un fenomeno che mette a rischio la tutela dell’ambiente, la salvaguardia del patrimonio culturale e la convivenza pacifica tra residenti e visitatori.

È imperativo che le istituzioni locali, in collaborazione con gli enti regionali e nazionali, adottino misure concrete per prevenire il ripetersi di situazioni simili, attraverso una gestione più oculata del territorio, una maggiore sensibilizzazione dei turisti e un rafforzamento dei controlli.

La bellezza della costa sassarese è un bene prezioso, un’eredità da custodire e tramandare alle future generazioni, preservandola dall’impatto negativo di pratiche turistiche irresponsabili e non sostenibili.

La questione non è solo di far rispettare le regole, ma di educare al rispetto dell’ambiente e della comunità locale, promuovendo un turismo che contribuisca allo sviluppo economico e sociale del territorio, senza comprometterne l’integrità ambientale e la qualità della vita.