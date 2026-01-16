Esche Avvelenate a Cagliari: Intervento Immediato del Comune

In seguito a crescenti preoccupazioni emerse dalla cittadinanza, l’amministrazione comunale di Cagliari, sotto la guida del sindaco Massimo Zedda, ha attivato un intervento immediato e coordinato in risposta alla segnalazione di potenziali esche avvelenate.

L’episodio solleva interrogativi profondi sulla tutela del patrimonio zootofauico urbano e sulla responsabilità civile nei confronti degli animali che coabitano con l’uomo.

L’assessorato all’Ecologia Urbana, Ambiente e Verde Pubblico, con delega alla salvaguardia del benessere animale, ha immediatamente istituito un tavolo tecnico intersettoriale.

Questa iniziativa dimostra un approccio proattivo e una volontà di affrontare la questione in maniera olistica, coinvolgendo tutte le competenze necessarie.

La riunione, presieduta dall’assessora Luisa Giua Marassi, ha visto la partecipazione di figure chiave quali il dirigente comunale Raffaele Sundas, la veterinaria Gianna Coppa, il comandante della Polizia Locale Pierpaolo Marullo, la maggiore Gesuina Olmetto, la Garante Comunale degli Animali Francesca Alba e la collaboratrice Francesca Cogoni.

L’obiettivo primario del tavolo è stato la definizione di un protocollo operativo dettagliato, non solo per la risposta all’emergenza, ma anche per la sensibilizzazione della comunità.

Il protocollo, destinato alla divulgazione pubblica, fornirà indicazioni chiare e precise sulle procedure da seguire in caso di sospetti ritrovamenti, promuovendo una cultura della responsabilità e della prevenzione.

Parallelamente, gli uffici comunali stanno collaborando attivamente con la ASL 8 di Cagliari per effettuare indagini approfondite e analisi tossicologiche.

L’identificazione della natura delle sostanze sospette è fondamentale per determinare l’estensione del rischio e adottare misure mirate.

La trasparenza nei confronti dei cittadini sarà garantita attraverso la comunicazione tempestiva dei risultati delle analisi.

L’assessora Giua Marassi ha espresso la ferma volontà dell’amministrazione di tutelare la sicurezza di tutti gli animali presenti sul territorio, cani, gatti, uccelli e fauna selvatica urbana.

Ha inoltre ribadito che, qualora i sospetti dovessero trovare conferma, si adopererà con ogni mezzo legale per identificare e perseguire i responsabili, sottolineando la gravità di tali atti di inaccettabile crudeltà.

L’amministrazione invita la cittadinanza a mantenere alta l’attenzione e a segnalare immediatamente alla Polizia Locale (numero 070.533533, attivo 24 ore su 24) qualsiasi comportamento o oggetto sospetto.

La collaborazione dei cittadini è cruciale per un intervento rapido ed efficace.

In caso di conferme della presenza di sostanze nocive, le aree interessate saranno isolate e opportunamente segnalate, garantendo la sicurezza di persone e animali durante le operazioni di bonifica.

L’episodio evidenzia la necessità di una riflessione più ampia sul rapporto tra uomo e animali, promuovendo una cultura della convivenza pacifica e del rispetto per tutte le forme di vita.

La prevenzione, l’educazione e la denuncia sono gli strumenti fondamentali per contrastare atti di vandalismo e proteggere il benessere animale nella città di Cagliari.