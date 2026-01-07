Evasione in ospedale a Cagliari: un sistema penitenziario fragile

Un episodio che solleva gravi interrogativi sulla sicurezza e sulla gestione della giustizia penale si è verificato a Cagliari: un detenuto, ricoverato nel reparto di Psichiatria dell’Ospedale Santissima Trinità, è riuscito a tentare un’evasione, venendo poi bloccato dagli agenti penitenziari.

L’incidente, come riportato dal Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (Sappe), ha lasciato strascichi di contusioni per il detenuto e testimonia un quadro di fragilità istituzionale che il sindacato denuncia da tempo.

Questo evento non è un caso isolato, ma il sintomo di una problematica sistemica che affligge il sistema penitenziario sardo.

La mancanza di strutture adeguate per l’accoglienza e il controllo dei detenuti ricoverati in ospedale rappresenta una criticità ormai cronica.

L'assenza di un reparto detentivo dedicato, come quello previsto e finanziato oltre quindici anni fa presso l'ospedale di Is Mirrionis, impone una gestione emergenziale e precaria, con conseguenti rischi per la sicurezza sia dei detenuti stessi che del personale sanitario e penitenziario.

