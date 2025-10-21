Fuga di Raduano: Sentenza Shock a Cagliari, Aggravante Mafioso

Il Tribunale di Cagliari ha emesso una sentenza di significativo impatto nel complesso caso riguardante la latitanza di Marco Raduano, figura apicale del clan mafioso di Vieste (Foggia), segnando una svolta cruciale nell’inchiesta che ha portato alla luce un intricato sistema di collusioni e favoritismi all’interno del sistema penitenziario sardo.

La decisione, pronunciata in sede di rito abbreviato, ha visto la condanna di dieci imputati, due assoluzioni e l’applicazione dell’aggravante mafioso, un riconoscimento che conferma la natura organizzata e transnazionale del fenomeno criminale.

Raduano, già detenuto nel carcere di Badu ‘e Carros quando, il 24 febbraio 2023, orchestrò la rocambolesca fuga immortalata dalle telecamere di sorveglianza – immagini che lo mostrano calarsi con una corda improvvisata realizzata con lenzuola – è stato condannato a due anni e sei mesi di reclusione.

La pena, seppur inferiore alla richiesta della Procura Distrettuale, testimonia la complessità del quadro accusatorio e l’attenuante legata alla collaborazione con la giustizia.

La scelta di Raduano di rivelare dettagli cruciali sull’organizzazione e sui suoi complici ha contribuito a smantellare una rete criminale che si estendeva ben oltre i confini del carcere.

Le assoluzioni di Salvatore Deledda, agente penitenziario originario di Siniscola, e Mauro Gusinu, per i quali la Procura aveva avanzato accuse di corruzione aggravata, rappresentano un elemento di incertezza e sottolineano la difficoltà di provare in maniera inequivocabile i reati di concussione e favoreggiamento.

L’assenza di prove certe ha portato i giudici a scagionare gli imputati, pur ammettendo la gravità delle dinamiche emerse.

Le condanne che hanno colpito gli altri nove imputati, con pene variabili da un anno e otto mesi a cinque anni, delineano un quadro allarmante di connivenze che coinvolgono figure interne al carcere e un pericoloso circuito di supporto esterno.

Tra i condannati figurano Martino Contu, Marco Rinaldi, Tommaso Ruffert, Antonio Gusinu, Elio Gusinu, Marco Furfaro, Daniele Peron, Massimiliano Demontis e Gianluigi Troiano, tutti accusati di aver contribuito in varia misura alla pianificazione e all’esecuzione della fuga del boss foggiano.

L’inchiesta ha rivelato una struttura organizzata e ramificata che ha sfruttato debolezze e falle nel sistema penitenziario.

La fuga di Raduano non è stata un evento isolato, ma il risultato di una complessa operazione che ha coinvolto allevatori, finanziatori e intermediari, elementi tipici delle dinamiche mafiose.

La presenza di figure interne al carcere, disposte a compromettere la sicurezza e l’ordine pubblico in cambio di denaro o favori, ha evidenziato una profonda crisi di valori e un serio problema di controllo e supervisione.

L’applicazione dell’aggravante mafioso rappresenta un riconoscimento formale del ruolo di Raduano all’interno di un’organizzazione criminale strutturata, che opera secondo precise regole e gerarchie.

Questa decisione ha implicazioni significative per il futuro, in quanto permette di estendere le indagini a tutti i soggetti che hanno collaborato con il boss, e di confiscare i beni derivanti dalle attività illecite.

Il caso Raduano, al di là della pena inflitta, rappresenta un campanello d’allarme per le istituzioni e una sfida da affrontare con determinazione e rigore, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e la legalità nel sistema penitenziario.