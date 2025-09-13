Gabriele Catta: 21 Ironman per aiutare bambini e sostenere l’umanità.

Il lungomare Poetto di Cagliari ha fatto da cornice all’inizio di un’iniziativa ambiziosa e profondamente umanitaria: ventuno Ironman in ventuno giorni, un’impresa sportiva volta a generare un impatto positivo tangibile per due realtà di fondamentale importanza sociale, l’associazione Bambini Ospedalizzati Sardegna (Abos) e l’organizzazione non governativa Amico della missione onlus (Admiss).

Al centro di questo progetto, un giovane talento dello sport, Gabriele Catta, 23 anni, studente universitario, incarna una nuova generazione di atleti che uniscono la ricerca della performance al profondo impegno verso la comunità.

La storia di Gabriele è intrisa di significato.

Nel 2024, aveva già dimostrato la sua resilienza e il suo spirito di dedizione affrontando una traversata di cento chilometri a nuoto in mare aperto, un atto di coraggio dedicato alla ricerca contro il cancro e un commovente tributo al nonno, perso prematuramente a causa della leucemia.

Questo precedente, ben più di un semplice episodio, ha consolidato in lui la convinzione che lo sport possa e debba essere un veicolo di speranza e solidarietà.

L’Ironman ventuno giorni non è solo una sfida fisica estrema, ma una narrazione che intreccia performance atletica e valori di compassione.

Ogni gara rappresenta un mattone nella costruzione di una consapevolezza più ampia riguardo alle vulnerabilità sociali, con un focus particolare sulle problematiche legate all’infanzia e alle disuguaglianze nell’accesso alle cure mediche.

L’obiettivo è trascendere la semplice raccolta fondi, aspirando a creare un movimento di cambiamento, a stimolare l’empatia e a motivare l’azione.

L’impresa di Catta si colloca in una linea evolutiva di sfide precedenti, come i 52 chilometri di nuoto ininterrotto per Airc, le 21 maratone in 21 giorni attraversando 20 regioni italiane a favore di Airc e Vo.

S.

M.

.

Ogni esperienza ha contribuito a plasmare la sua preparazione mentale e fisica, affinando la sua capacità di superare i limiti percepiti.

Ora, il suo programma quotidiano lo vedrà cimentarsi in un triathlon completo: 3,8 chilometri di nuoto, 180 chilometri in bicicletta e 42,2 chilometri di corsa, ripetuto per 21 giorni consecutivi.

L’accumulo di chilometri – quasi 80 di nuoto, oltre 3780 in bicicletta e quasi 886 di corsa – testa non solo la sua resistenza atletica, ma anche la sua capacità di mantenere la motivazione e la resilienza nel tempo.

“Nuoto e corro per chi non può, respiro per chi lotta ogni giorno,” afferma Catta, sintetizzando la filosofia che guida la sua impresa.

La sua performance non è un atto egoistico, bensì un sacrificio volontario, un modo per amplificare le voci di coloro che si trovano ad affrontare sfide invisibili, per dare speranza a chi vive nel dolore e nell’incertezza.

Questo Ironman, più che una competizione, è un potente messaggio di umanità e di impegno sociale.