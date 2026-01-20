Gallura, notte sotto osservazione: pioggia meno intensa del previsto.

La Gallura e Olbia hanno trascorso una nottata sotto l’attenta osservazione di una perturbazione atmosferica che, pur manifestandosi con una certa intensità, si è rivelata meno impattante delle previsioni iniziali.

L’auspicata pioggia, sebbene presente, ha investito il territorio con precipitazioni meno torrenziali rispetto a quelle temute, alleviando le preoccupazioni di un evento meteorologico potenzialmente grave.

Le squadre dei Vigili del Fuoco hanno operato incessantemente, concentrando gli interventi sulla mitigazione di rischi strutturali derivanti dall’instabilità del patrimonio arboreo.

La priorità è stata data alla rimozione di alberi e rami compromessi, evitando potenziali danni a persone e cose.

In parallelo, le forze dell’ordine hanno intensificato il monitoraggio dei corsi d’acqua cittadini, una rete idrografica cruciale per la gestione del deflusso delle acque piovane e la prevenzione di esondazioni.

La prudenza impone la chiusura temporanea del sottopasso di Via Amba Alagi, un’infrastruttura strategica per la viabilità urbana, al fine di garantire la sicurezza pubblica e consentire verifiche sullo stato di efficienza.

Il vento di scirocco, benché persistente, non ha generato mareggiate significative lungo la costa nord-orientana.

La regolarità del servizio traghetti Palau-La Maddalena ha rappresentato una nota positiva, con corse effettuate durante tutta la notte e un programma continuativo per la mattinata, assicurando la continuità dei collegamenti insulari.

Una temporanea sospensione ha invece colpito la tratta Santa Teresa Gallura-Bonifacio, a causa delle condizioni del mare, caratterizzato da un moto ondoso proveniente da est con forza di 8 gradi sulla scala Beaufort – un indicatore che segnala un mare agitato.

La decisione di sospendere la corsa delle 7:30 di questa mattina riflette l’approccio cauto adottato per salvaguardare l’incolumità dei passeggeri e dell’equipaggio.

La valutazione degli sviluppi meteorologici in corso determinerà la possibile estensione di ulteriori sospensioni.

La tempestività delle decisioni e la capacità di adattamento alle mutevoli condizioni atmosferiche si rivelano elementi chiave per la gestione dell’emergenza e la garanzia della sicurezza della comunità.

Il monitoraggio continuo, l’analisi dei dati in tempo reale e la comunicazione trasparente con la popolazione sono pilastri fondamentali per affrontare con efficacia le sfide poste dagli eventi meteorologici estremi, sempre più frequenti nel contesto dei cambiamenti climatici globali.