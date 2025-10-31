Geriatria al Bivio: Sfide e Innovazione per l’Invecchiamento Attivo

La Geriatria al bivio: Prospettive, Sfide e Innovazione per l’Invecchiamento AttivoIl 14 e 15 novembre ad Alghero, l’Hotel Catalunya ospita un congresso cruciale per il futuro della medicina geriatrica: “La Geriatria fra presente e futuro”, promosso dalla Struttura di Geriatria dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, guidata dalla Dottoressa Patrizia Tilocca.

L’evento si configura come un momento di riflessione strategica, volto a delineare nuovi paradigmi assistenziali per una popolazione anziana in rapida evoluzione.

L’obiettivo primario è porre la persona anziana al centro dell’attenzione, riconoscendo la sua dignità intrinseca e la necessità di risposte sanitarie personalizzate, efficaci e sostenibili.

L’invecchiamento della popolazione italiana, un trend demografico inequivocabile, pone sfide complesse.

Le proiezioni dell’Istituto Superiore di Sanità indicano che entro il 2050, oltre un terzo degli italiani supererà i 65 anni, un dato che amplifica la domanda di cure specialistiche e accentua la crescente fragilità fisica e cognitiva.

Il congresso si focalizza su un approccio proattivo, che vada oltre la gestione dei sintomi per abbracciare la prevenzione primaria e secondaria.

L’imperativo è rafforzare l’integrazione tra ospedale e territorio, promuovendo modelli di cura domiciliare che riducano al minimo i ricoveri ospedalieri, riservati esclusivamente ai casi acuti e che richiedano un intervento immediato.

La “dimissione difficile”, spesso percepita come un mero ostacolo burocratico, si rivela, secondo la Dottoressa Tilocca, un campanello d’allarme che segnala la mancanza di una rete di supporto adeguata.

L’assenza di servizi domiciliari efficienti e di strutture intermedie costringe i pazienti a rimanere in ospedale più a lungo, con conseguenze negative sulla loro autonomia, un aumento del rischio di complicanze e un carico emotivo e pratico per le famiglie.

Per rispondere a queste sfide, il congresso propone un investimento mirato in percorsi di dimissione accelerati, un potenziamento delle Unità di Valutazione Geriatrica Ospedaliera (UVGO) e una robusta offerta di servizi sanitari a domicilio.

L’obiettivo è restituire ai pazienti anziani la capacità di vivere in modo indipendente e con una migliore qualità di vita.

Il programma scientifico, articolato in cinque sessioni tematiche, esplora un ventaglio di argomenti cruciali.

La prima giornata si apre con un focus sulla prevenzione, analizzando l’impatto dei determinanti socio-ambientali, il rischio di isolamento sociale, i benefici dell’esercizio fisico prescritto e il ruolo cruciale di uno stile di vita sano nella prevenzione delle malattie croniche, come ipertensione e diabete.

A seguire, una sessione dedicata a nutrizione e movimento, affrontando tematiche specifiche come la disfagia, l’importanza di una corretta alimentazione, la prevenzione delle lesioni da pressione, la riabilitazione precoce e le problematiche osteoarticolari che limitano l’autonomia, come osteoporosi e polimialgia.

La giornata si conclude con una sessione sull’innovazione nella presa in carico, esaminando il “Codice Argento” nei pronto soccorso come strumento per una valutazione rapida e mirata, strategie per ridurre i ricoveri inappropriati, la normativa DM 77 e la riorganizzazione territoriale, con spazio dedicato anche alla gestione del dolore cronico e alle cure palliative.

La seconda giornata si apre con un approfondimento sui disturbi neurocognitivi, con l’analisi di marker neuropsicologici avanzati e tecniche di imaging per una diagnosi precoce, esplorando anche il potenziale contributo dell’intelligenza artificiale nella valutazione cognitiva.

Infine, una sessione dedicata all’approccio multidisciplinare, volto a ottimizzare la gestione del paziente anziano complesso, che spesso presenta comorbidità multiple e richiede una visione olistica e coordinata.

Il congresso si propone di essere un catalizzatore di cambiamento, promuovendo una geriatria proattiva, centrata sulla persona e orientata al futuro.