Ginecologia Sassari: Rinasce il servizio per la salute della donna

Il servizio di Ginecologia e Ostetricia del territorio sassarese si rinnova e si espande, segnando un punto di svolta nell’offerta sanitaria dedicata alla salute della donna.

Il trasferimento dalla struttura di San Camillo al presidio del Conti non rappresenta un semplice cambio di location, bensì un progetto strategico volto a potenziare l’assistenza e a garantire un accesso più ampio a una gamma diversificata di prestazioni specialistiche.

Questa riorganizzazione riflette un impegno concreto verso un modello di cura olistico e proattivo, che va oltre la tradizionale assistenza ginecologica.

La nuova sede, progettata per rispondere alle crescenti esigenze della popolazione femminile, ospiterà un’offerta ampliata, focalizzata non solo sulla diagnosi e il trattamento di patologie consolidate, ma anche sulla prevenzione e sulla gestione di condizioni complesse.

Le pazienti potranno accedere a visite ginecologiche specialistiche, mirate a valutare con precisione la loro salute riproduttiva e a identificare precocemente potenziali problematiche.

L’integrazione dell’ecografia “office” durante la visita permette una valutazione immediata e personalizzata, contribuendo a una diagnosi più accurata e a una gestione tempestiva.

Le ecografie ginecologiche, eseguite con tecnologie all’avanguardia, offriranno immagini dettagliate dell’apparato riproduttivo, fondamentali per la prevenzione e la diagnosi precoce di patologie.

Il rinnovo dell’offerta include il Pap test, uno strumento essenziale per la prevenzione del tumore del collo dell’utero, e un’attenzione particolare alle pazienti oncologiche, con visite di follow-up dedicate e una presa in carico completa.

Particolare rilevanza viene attribuita alla gestione dell’endometriosi, una patologia cronica debilitante che richiede un approccio multidisciplinare e un supporto continuo alla paziente.

L’impegno del Distretto di Sassari non si ferma qui.

Sono in corso di pianificazione ulteriori ampliamenti dell’offerta, con l’introduzione di screening Pap test estesi, prelievi microbiologici mirati per l’identificazione di infezioni e un ventaglio di ulteriori prestazioni ginecologiche.

L’obiettivo primario è quello di costruire un servizio completo e accessibile, capace di rispondere in modo efficace alle mutevoli esigenze di prevenzione, diagnosi e cura della popolazione femminile sassarese, promuovendo un modello di salute che valorizzi il benessere e l’empowerment della donna in ogni fase della sua vita.

La centralità della paziente, l’innovazione tecnologica e la multidisciplinarietà saranno i pilastri di questo rinnovato impegno.