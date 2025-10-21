Giornata Mondiale Ictus: Screening Gratuiti al Brotzu per la Prevenzione

In vista della Giornata Mondiale dell’Ictus, celebrata annualmente il 29 ottobre, la Struttura di Neurologia e Stroke Unit dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Arnas G.

Brotzu, sotto la direzione del Prof.

Giovanni Cossu, si fa promotrice di un’ampia campagna di sensibilizzazione.

L’obiettivo primario è focalizzato sulla promozione di una cultura della prevenzione, sull’educazione alla rapidità di riconoscimento dei segnali d’allarme e sulla centralità del ruolo delle Stroke Unit nell’erogazione di un trattamento neuro-vascolare tempestivo e mirato.

L’iniziativa, che ribadisce l’impegno continuo e proattivo del Brotzu verso una gestione integrata e multidisciplinare dell’ictus – una patologia che rappresenta una delle principali cause di disabilità e mortalità a livello globale – prevede una serie di attività informative e divulgative rivolte al pubblico.

Queste saranno guidate dal team della Stroke Unit, coordinato dalla Dott.ssa Jessica Moller, e saranno volte a disperdere informazioni chiave e a promuovere un dialogo aperto con la comunità.

Nell’ambito di questa campagna, si offriranno esami diagnostici gratuiti a un numero limitato di cittadini (i primi 30) di età superiore ai 50 anni e affetti da fattori di rischio vascolari comprovati.

La partecipazione è accessibile scaricando e compilando il modulo dedicato, disponibile sul sito web www.aobrotzu.it, dal 22 al 29 ottobre.

Le visite e gli esami si svolgeranno nel corso del mese di novembre presso il reparto di Neurologia (sesto piano).

Il pacchetto di screening gratuito include un’ampia gamma di indagini diagnostiche essenziali: ecocolordoppler dei tronchi sovraortici (TSA), un esame cruciale per valutare la presenza di placche aterosclerotiche; monitoraggio della pressione arteriosa, fattore di rischio modificabile chiave; controllo glicemico (HGT), per identificare e gestire il diabete o la pre-diabete; elettrocardiogramma (ECG), per escludere problematiche cardiache correlate; e, infine, una visita specialistica con un neurologo, durante la quale sarà fornita una consulenza informativa personalizzata sull’importanza della prevenzione delle malattie cerebrovascolari e sulla gestione dei fattori di rischio individuali.

La campagna di screening rappresenta un’opportunità tangibile per la comunità di accedere a servizi di prevenzione altamente qualificati, rafforzando al contempo la consapevolezza collettiva sull’ictus e incoraggiando un approccio proattivo alla salute cerebrovascolare.

La tempestività nell’intervento terapeutico si rivela spesso determinante nel minimizzare le conseguenze neurologiche e migliorare significativamente la qualità di vita dei pazienti.