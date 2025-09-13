Giovanni Marchionni: Nuovi Esami Escludono Intossicazione, Indagini Proseguono

Le indagini sulla tragica scomparsa di Giovanni Marchionni, il giovane ventunenne originario di Bacoli, deceduto l’8 agosto a Portisco, in Sardegna, proseguono con un’analisi forense mirata a chiarire le circostanze della sua morte.

Le prime risultanze degli esami di laboratorio, condotti presso un istituto specializzato a Treviso, appaiono a smentire l’ipotesi di intossicazione acuta da gas tossici come il monossido di carbonio e l’acido solfidrico, elementi che avevano inizialmente sollevato interrogativi in merito alla sicurezza dell’imbarcazione da diporto di diciassette metri su cui il giovane è stato trovato senza vita.

L’avvocato Giampaolo Murrighile, unitamente al collega Sebastiano Giaquinta, incaricati di tutelare gli interessi del proprietario dello yacht, ha fornito aggiornamenti preliminari, sottolineando come i risultati preliminari confermino quanto emerso dai precedenti accertamenti, in netta contraddizione con alcune precedenti ipotesi.

Questa discrepanza evidenzia la complessità dell’indagine e la necessità di un’analisi approfondita e multidisciplinare per ricostruire la sequenza degli eventi.

Il dettaglio significativo che emerge da questi esami è la rilevazione di idrogeno all’interno della batteria di bordo.

La presenza di idrogeno, tuttavia, non rappresenta di per sé un elemento anomalo; al contrario, rientra nei parametri attesi e compatibili con i processi chimici in atto durante la ricarica delle batterie, un’operazione ricorrente in un’imbarcazione di questo tipo.

La generazione di idrogeno durante la ricarica è infatti un fenomeno naturale e prevedibile, sebbene la sua concentrazione debba essere monitorata per evitare rischi di incendio o esplosione.

L’esclusione di monossido di carbonio e acido solfidrico, pur rappresentando un passo avanti nella comprensione dei fatti, non risolve completamente il mistero.

Rimane aperta la questione delle cause della morte di Giovanni Marchionni, e le indagini proseguono ora concentrandosi su altri fattori potenzialmente rilevanti, come le condizioni di salute del giovane, l’eventuale presenza di sostanze inorganiche o organiche, e le dinamiche relative al tempo trascorso a bordo dell’imbarcazione.

L’attenzione ora si sposta sull’analisi tossicologica completa e sull’autopsia, che forniranno elementi ulteriori per definire il quadro clinico e le cause del decesso, al fine di fornire alla famiglia del giovane e all’opinione pubblica una risposta definitiva e trasparente.

La ricerca della verità si articola ora in un’indagine accurata e dettagliata, volta a ricostruire ogni aspetto di questo tragico evento.