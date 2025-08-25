Guacamole mortale in Sardegna: indagini e attesa per la verità.

La comunità sarda è ancora scossa e in attesa di verità dopo la tragica vicenda che ha portato alla perdita di due vite umane, Valeria Sollai e Roberta Pitzalis, entrambe vittime di una grave intossicazione botulinica in seguito al consumo di guacamole durante la Fiesta Latina di Monserrato.

L’esito dell’autopsia su Valeria Sollai, la cui scomparsa ha amplificato il dolore e l’inquietudine collettiva, sarà disponibile solo tra novanta giorni, un lasso di tempo che amplifica l’angoscia dei familiari e la necessità di risposte certe.

L’esame autoptico, delegato dalla Procura di Cagliari e affidato al medico legale di Sassari, Salvatore Lorenzoni, è stato condotto presso il Policlinico di Monserrato, dove la signora Sollai era stata precedentemente ricoverata.

La scrupolosità dell’indagine è sottolineata dalla presenza di consulenti nominati dalla famiglia, il neurologo Gianluca Deiana e l’anestesista Paola Murgia, la cui competenza mira a fornire un quadro completo e indipendente sulle cause del decesso.

La tragica sequenza di eventi ha sollevato interrogativi profondi sulla sicurezza alimentare e sui rischi connessi alla proliferazione di *Clostridium botulinum*, un batterio anaerobico capace di produrre una potente neurotossina.

La scomparsa di Roberta Pitzalis, avvenuta il 9 agosto, aveva già acceso i riflettori sulla Festa Latina, ma il successivo decesso di Valeria Sollai ha aggravato la situazione, evidenziando la potenziale gravità del rischio per la salute pubblica.

Il figlio di Valeria Sollai, Aru, ha espresso forti sospetti riguardo a una complicanza sopraggiunta durante le cure intensive, ipotizzando un’emorragia derivante dall’intubazione, che avrebbe compromesso irrimediabilmente le condizioni della madre.

Questo scenario, se confermato, aggiungerebbe un ulteriore livello di complessità alla vicenda, sollevando interrogativi sulla gestione clinica e sui protocolli di assistenza intensiva.

La testimonianza del figlio, che descrive una madre in perfetta salute fino alla festa e le sue successive condizioni che oscillavano tra momenti di apparente miglioramento e il tragico epilogo, accentua il senso di perdita e la necessità di comprendere appieno la dinamica degli eventi.

La posizione legale dell’unico indagato, Cristian Gustavo Vincenti, titolare del chiosco che ha venduto il guacamole incriminato, è attualmente in una fase di incertezza.

L’avvocato difensore, Maurizio Mereu, sottolinea che la natura stessa della contaminazione botulinica richiede un’analisi approfondita e tempi lunghi per l’esito delle colture di laboratorio, un processo che richiederà tra i quindici e i trenta giorni per stabilire con certezza la presenza della tossina nella polpa di avocado.

Questa dilazione temporale complica le indagini e lascia spazio a diverse interpretazioni dei fatti, richiedendo una valutazione accurata di tutte le evidenze scientifiche prima di poter delineare un quadro completo e inequivocabile della responsabilità.

La vicenda pone un monito severo sull’importanza di rigorosi controlli igienico-sanitari, una corretta manipolazione degli alimenti e una formazione adeguata per gli operatori del settore alimentare, al fine di prevenire il rischio di intossicazioni botuliniche e garantire la tutela della salute pubblica.