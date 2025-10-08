(H) Open Day: Abbattere le barriere sulla salute mentale

In concomitanza con la Giornata Mondiale della Salute Mentale, celebrata annualmente il 10 ottobre, Fondazione Onda ETS lancia l'(H) Open Day, un’iniziativa volta a decostruire le barriere che ancora ostacolano l’accesso alle cure per i disturbi psichici.

L’edizione 2024, la dodicesima, coinvolge strutture sanitarie certificate con il Bollino Rosa e centri specializzati in tutto il paese, con un focus particolare sulla Clinica Psichiatrica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari.

L'(H) Open Day non è semplicemente un evento informativo, ma un atto di coraggio e di impegno sociale.

Si propone di creare uno spazio sicuro e accogliente, dove i cittadini possano informarsi, porre domande e confrontarsi con professionisti qualificati, superando paure e pregiudizi che spesso alimentano l’isolamento e la sofferenza.

L’iniziativa si inserisce in un contesto in cui la salute mentale, troppo a lungo marginalizzata, rivendica il suo ruolo centrale nel benessere globale dell’individuo.

“Partecipare a questo Open Day rappresenta un’opportunità imprescindibile per promuovere una cultura della salute mentale incentrata sull’ascolto attivo, sulla prevenzione primaria e secondaria e sulla cura personalizzata,” sottolinea Alessandra Nivoli, Direttore della Psichiatria dell’Aou di Sassari.

“Ancora oggi, la vergogna, la paura del giudizio sociale e la carenza di informazioni rappresentano ostacoli significativi per chi necessita di aiuto.

Con l'(H) Open Day, ribadiamo con forza che la salute mentale è una componente essenziale della salute fisica e che esistono risorse e professionisti competenti pronti ad offrire un sostegno concreto.

“L’impegno di Fondazione Onda ETS, rafforzato quest’anno dal ventennale della sua attività, si traduce in un’attenzione costante alla tutela della salute mentale, un tema che impatta profondamente la qualità della vita, influenzando relazioni interpersonali, ambito lavorativo, identità personale e senso di realizzazione.

I disturbi psichici, se non affrontati tempestivamente, possono portare all’emarginazione sociale, alla perdita di opportunità e, nei casi più gravi, a conseguenze tragiche.

“Intervenire precocemente, riconoscendo i primi segnali di disagio e cercando aiuto, è il primo passo fondamentale per riprendere il controllo della propria vita,” afferma Francesca Merzagora, Presidente di Fondazione Onda ETS.

L’evento, aperto al pubblico, si svolgerà venerdì 10 ottobre, dalle ore 9 alle 15, presso la Clinica Psichiatrica, situata all’interno del Palazzo delle Medicine, in Viale San Pietro n. 8, al quarto piano.

Per accedere ai servizi offerti e prenotare una consulenza, è possibile contattare la segreteria telefonica al numero 079 2644640 o inviare una comunicazione via email all’indirizzo [email protected].

L'(H) Open Day si configura come un appuntamento cruciale per promuovere una società più consapevole e inclusiva, dove la salute mentale sia riconosciuta come un diritto fondamentale e accessibile a tutti.