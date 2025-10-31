Halloween, sequestrati oltre 3000 articoli non sicuri in Ogliastra

Nell’atmosfera festiva e commerciale che accompagna Halloween, un’operazione di vigilanza particolarmente intensa condotta dai finanzieri del Comando Provinciale di Nuoro ha messo a luce una problematica significativa nel settore del commercio al dettaglio.

Le attività, concentrate in diversi comuni dell’Ogliastra, hanno portato al sequestro di un ingente quantitativo di prodotti – più di 3.000 articoli – in palese violazione delle normative europee in materia di sicurezza del prodotto.

La natura della merce sequestrata, prevalentemente a tema Halloween, riflette l’aumento della domanda per articoli quali maschere, decorazioni a forma di zucca, costumi e accessori vari.

Tuttavia, l’assenza del marchio CE, sigillo di garanzia che attesta la conformità ai requisiti di sicurezza stabiliti dall’Unione Europea, ha sollevato serie preoccupazioni.

Un elemento di particolare gravità è rappresentato dalla presenza, all’interno del lotto sequestrato, di dispositivi elettrici.

Questi articoli, potenzialmente pericolosi a causa della possibile mancanza di isolamento adeguato, di difetti di progettazione o di materiali non conformi, rappresentano un rischio concreto per l’integrità fisica e la salute dei consumatori, soprattutto dei bambini.

L’operazione delle forze dell’ordine non si è limitata all’individuazione e al sequestro della merce non conforme.

In linea con i protocolli previsti, i titolari degli esercizi commerciali coinvolti sono stati formalmente segnalati alla Camera di Commercio di Nuoro.

Questa azione comporta l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, che possono raggiungere la cifra di 25.823 euro, a testimonianza della severità con cui la normativa europea intende contrastare la commercializzazione di prodotti potenzialmente pericolosi.

L’episodio sottolinea l’importanza cruciale della vigilanza costante da parte delle autorità competenti, soprattutto in periodi di particolare afflusso di merci, e invita i consumatori a prestare attenzione all’etichettatura dei prodotti, verificando sempre la presenza del marchio CE come indicatore di conformità e sicurezza.

La corretta applicazione della normativa mira a tutelare la salute pubblica e a garantire un commercio equo e trasparente, preservando la fiducia dei cittadini e l’integrità del mercato.