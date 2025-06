Iglesias, tentato omicidio: figlio aggredisce il padre con un attizzatoio

Nella quiete serale di Iglesias, si è consumata una drammatica vicenda che ha scosso la comunità. Un episodio di violenza inaudita ha visto protagonista un uomo di 27 anni, ora in custodia cautelare con l’accusa di tentato omicidio nei confronti del proprio padre, di 61 anni. L’aggressione, avvenuta ieri sera, ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine e dei soccorsi sanitari.Le urla provenienti da una via cittadina hanno allertato i residenti, i quali hanno prontamente segnalato l’accaduto ai Carabinieri. La scena che si è presentata agli occhi dei militari è stata sconvolgente: un uomo, visibilmente turbato e in preda a un’apparente perdita di controllo, stava attaccando il genitore con un attizzatoio da camino, un oggetto contundente in grado di causare lesioni gravissime. L’aggressore, in un impeto di violenza, non si è limitato al primo colpo, ma ha continuato a colpire ripetutamente la testa e il torace del padre, tentando poi di soffocarlo. Solo l’arrivo dei Carabinieri ha interrotto la furia omicida, impedendo che l’atto degenerasse in tragedia.Il 61enne, gravemente ferito, è riuscito a divincolarsi e a cercare aiuto in strada, ma l’aggressore lo ha inseguito, continuando l’assalto. Un passante, mosso da un gesto di umanità e coraggio, ha tentato di intervenire, ma è stato a sua volta aggredito dal 27enne. Fortunatamente, il passante è riuscito a evitare lesioni gravi grazie all’intervento tempestivo della pattuglia dei Carabinieri.Il giovane, resosi conto dell’arrivo delle forze dell’ordine, ha tentato una fuga disperata, ma è stato prontamente rintracciato e arrestato. La gravità delle ferite riportate dal 61enne ha reso necessario il trasporto d’urgenza all’ospedale Sirai di Carbonia, dove è stato stabilizzato e ora si trova fuori pericolo. Il 27enne, invece, è stato trasferito nel distretto penitenziario di Uta, in attesa di ulteriori accertamenti e del processo che ne determinerà la responsabilità penale.L’episodio solleva interrogativi profondi sulla dinamica dei rapporti familiari, le possibili cause che hanno portato a un simile gesto di violenza e sulla necessità di interventi di supporto psicologico sia per l’aggressore che per la famiglia coinvolta. L’indagine è in corso per ricostruire completamente la vicenda e chiarire le motivazioni che hanno spinto il giovane a compiere un atto così grave. La comunità di Iglesias è sotto shock, mentre le autorità lavorano per garantire sicurezza e sostegno a tutti coloro che sono stati colpiti da questa drammatica vicenda.