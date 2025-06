Incendio a Domusnovas: fiamme minacciano le aziende, intervento cruciale

Un denso velo di fumo ha oscurato il cielo di Domusnovas nel primo pomeriggio, quando un vasto incendio ha preso avvio in un’area boschiva a ridosso delle aziende agricole locali. Le fiamme, alimentate da un vento di scirocco insistente e da un’erba secca pronta ad ardere, si sono propagate con una rapidità allarmante, minacciando abitazioni e strutture produttive. La direzione iniziale del fuoco ha destato particolare preoccupazione, richiedendo un’attenta valutazione dei rischi per la popolazione residente.Nonostante la violenza dell’incendio e il pericolo immediato rappresentato, grazie a una risposta tempestiva e coordinata, si è evitato il ricorso a misure di evacuazione. L’intervento aereo, con l’impiego di due elicotteri antincendio provenienti rispettivamente dalle basi di Pula e Villasalto, si è rivelato cruciale per contenere la propagazione delle fiamme. I velivoli, operando in stretta collaborazione con le squadre a terra del Corpo Forestale, dei Vigili del Fuoco e dei volontari della Protezione Civile, hanno effettuato innumerevoli lanci d’acqua, contribuendo a raffreddare i fronti di fuoco e a creare barriere protettive.L’incendio, di natura ancora da chiarire e classificato come di interfaccia – ovvero sviluppatosi nella zona di contatto tra vegetazione forestale e aree antropizzate – ha messo a dura prova le risorse operative a disposizione. Le condizioni meteorologiche avverse, caratterizzate da temperature elevate e scarsa umidità, hanno reso difficoltoso il lavoro delle squadre a terra, impegnate a spegnere i focolai laterali e a prevenire riaccesi.Allo stato attuale, le fiamme non sono state completamente estinte, ma la situazione è sotto controllo, tanto da consentire il rientro dei due elicotteri alle rispettive basi. Le operazioni di spegnimento proseguono con la vigilanza costante dell’area, con l’obiettivo di garantire la sicurezza del territorio e prevenire il rischio di nuove riprese dell’incendio. L’episodio pone l’accento sulla crescente vulnerabilità del territorio sardo rispetto agli eventi incendiari, esacerbata dai cambiamenti climatici e dalla gestione del verde a rischio, sottolineando l’importanza di una prevenzione più efficace e di una preparazione sempre più sofisticata per affrontare le emergenze future.