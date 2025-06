Incendio a Dualchi: fiamme alte e risorse al limite

Un incendio di vaste proporzioni sta infiammando le campagne di Dualchi, in provincia di Nuoro, mettendo a dura prova le risorse aeree e terrestri impegnate nella lotta alle fiamme. La flotta antincendio, composta da mezzi nazionali e regionali, è mobilitata per contenere un rogo che minaccia un’area ricca di vegetazione.La situazione, critica, si sta sviluppando in località Su Ghercu, dove le fiamme, alimentate da un vento di maestrale insistente da domenica sera, stanno consumando pascoli, alberi e un bosco di sughera. Il vento, fattore determinante nella rapida propagazione dell’incendio, rappresenta una sfida significativa per le operazioni di spegnimento, complicando gli interventi e rendendo il lavoro dei vigili del fuoco estremamente pericoloso.Oltre alle squadre a terra, coordinate dal Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione, che faticano a proteggere le abitazioni e le infrastrutture circostanti, due elicotteri provenienti dalle basi operative di Villasalto e Pula (Cagliari) e due Canadair decollati da Ciampino, stanno operando incessantemente per tentare di arginare l’avanzata del fuoco. L’incendio, oltre a rappresentare una grave minaccia per la biodiversità locale e per il patrimonio arboreo secolare, solleva interrogativi urgenti sulla prevenzione e sulla gestione del rischio incendi in Sardegna, una regione particolarmente vulnerabile ai cambiamenti climatici e ai comportamenti imprudenti che possono innescare questi eventi catastrofici. La rapida escalation della situazione evidenzia la necessità di un piano di prevenzione più efficace, con un potenziamento delle risorse umane e tecnologiche a disposizione, e di una maggiore sensibilizzazione della popolazione sull’importanza di adottare comportamenti responsabili per proteggere il territorio. Le conseguenze economiche e ambientali di un evento di questa portata saranno profonde e durature.