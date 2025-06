Incendio a Nuoro: fiamme a Preda Istrada, intervento massiccio

Un incendio di vaste proporzioni ha scosso il quartiere Preda Istrada a Nuoro nel pomeriggio di oggi, innescandosi intorno alle 13:00 e minacciando direttamente le abitazioni situate nelle vie Lollove e Priamo Gallisay. La rapida propagazione delle fiamme, alimentata da un vento impetuoso e da una biomassa secca, ha generato un quadro allarmante, con il rischio concreto di danni significativi al patrimonio residenziale.L’efficace risposta operativa, immediata e coordinata, ha visto il dispiegamento di tre squadre dei vigili del fuoco, supportate dal personale della Forestale, da volontari della Protezione Civile e dall’intervento aereo di un elicottero proveniente dalla base di Farcana. La combinazione di terra e aria si è rivelata cruciale per contenere l’incendio e impedire che raggiungesse le abitazioni. La squadra aerea, in particolare, ha svolto un ruolo fondamentale nel localizzare i focolai secondari e nel fornire un supporto visivo essenziale per le squadre a terra.Le operazioni di spegnimento sono state particolarmente complesse a causa della morfologia del territorio, caratterizzato da pendii ripidi e una fitta vegetazione che ha favorito la rapida propagazione delle fiamme. Il vento, inoltre, ha costantemente alterato la direzione del fuoco, rendendo necessario un continuo aggiustamento delle strategie di intervento.Al momento, le operazioni sono concentrate sulla bonifica dell’area, che consiste nella rimozione dei residui ardenti e nel monitoraggio costante del territorio per prevenire riaccesi. Questa fase è essenziale non solo per garantire la sicurezza degli abitanti, ma anche per ridurre il rischio di nuovi focolai che potrebbero compromettere la stabilità dell’ecosistema circostante. L’incidente solleva interrogativi importanti sulla gestione del rischio incendi, l’importanza di una manutenzione preventiva della vegetazione e la necessità di rafforzare la collaborazione tra le diverse realtà coinvolte nella protezione civile, considerando l’aumento delle temperature e l’intensificarsi degli eventi meteorologici estremi che caratterizzano il nostro clima. La comunità locale, scossa dall’evento, esprime gratitudine ai soccorritori e attende con ansia una rapida e completa bonifica dell’area.