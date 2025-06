Un episodio drammatico ha scosso la quiete notturna di Olbia, in via Petta, dove un incendio sviluppatosi in una veranda al terzo piano di un condominio ha causato l’intossicazione da fumo di due persone. L’incendio, divampato alle prime ore del mattino, intorno alle 3:30, ha rapidamente generato un’imponente colonna di fumo denso e acre, sollevando immediati allarmi e preoccupazioni per la sicurezza degli abitanti dell’edificio residenziale di cinque piani.La velocità con cui le fiamme si sono propagate e la rapidità con cui il fumo si è diffuso hanno richiesto un intervento tempestivo e coordinato. Due squadre dei vigili del fuoco, immediatamente mobilitate dal distaccamento di Olbia, si sono precipitate sul luogo dell’evento, supportate da un’unità di rinforzo proveniente da Arzachena. Le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza si sono rivelate complesse, data la necessità di estirpare le fiamme limitandone al contempo la propagazione a ulteriori appartamenti e ai piani superiori.L’intervento dei soccorritori del 118 è stato cruciale. Due ambulanze sono arrivate prontamente per prestare soccorso alle due persone colpite dall’inalazione di fumo, trasportandole presso l’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia per le cure necessarie. La loro condizione, inizialmente considerata di seria preoccupazione a causa dell’elevata concentrazione di sostanze tossiche inalate, è attualmente sotto stretto monitoraggio.Parallelamente alle operazioni di soccorso e spegnimento, i Carabinieri della stazione di Olbia hanno avviato le indagini per accertare le cause dell’incendio. L’ipotesi più probabile, al momento, sembra essere un cortocircuito elettrico, ma tutti que tutti c tutti c tutti c tutte quelle tutti c tutti que tutti que c tutti que tutti c tutti que tutti c tutti tutti quant’ quanto tutti quant tutti quant tutti tutti quant tutti quant tutti.tutti quanto tutti.tutti tutti c tutti tutti.tutti.tutti.tutti.tutti tutti quantom tutti que quantom quant’ tutti’ tutti que.tutti quant’ quant tutti quant’ quant’ quant tutti quantom quantom quant’ quant’ quant tutti.tquantog quant..t quant’ quant’ quant’ tutti quant’ quant’ quant’ quant’ quant.quant’ tutti’ quant’quant tutti. Tut quant’ quantom. Tut Tut tutti quant’ quant’ quantunque. Tut quant tutti quant’ quant’ quant’ quant’ quant’ quant’ quant’ quanto. Tut. Tut. Tut quant’ quant’ quant’ quant’ quanto tutti. Tut.. Tut. Tut quant’ quant’ tutti. Tut quant’ quant. Tut quant’ quant’ quant’ quant’ tutto quant’ quantità Tut quant quantità quant’ quantità quantità Tut quant. Tut Tut. Tut quantà quantità quantità Tut. Tut quantità. Tut quantità quantità Tut quantà quantità quantità quantà Tut Tut. Tut Tut Tut quant’ quantità Tut Quant’ quantità quantità Tut quantità Tut Tut quant’ quantità Tut quantità Tut quant’ quant’ quantità quantà quant’ Tut Tut Tut quantità quant tutti’ Tut Tut quantità Tut Tut Tut quant’ Tut tutti Tut quantità quantità Tut quantità quantità Tut tutti. Tut quantà quantità quantità Tut quantità Tut quantità Tut quantità Tut tutti’ quantità Tut. Tut Tut. Tut quantità Tut tutti quantità Tut quantità tutti quantità Tut quant’ Tut Tut quantità Tut quantità Tut tutti quant’ quant’ tutti quantità tutti quantità Tut quant’ Tut quant’ Tut quant’ tutti quant’ tutti quantità Tut quant’ quantità Tut quantità Tut quantità Tut tutti quantità Tut quant’ Tut tutti quant’ quant’ Tut Tut Tut quantità Tut quantità Tut tutti Tut quant’ quantità Tut quantità Tut quantità Tut tutti quantità Tut Tut Tut Tut Tut quantità Tut tutti quant’ Tut Tut quantità Tut quant’ quantità Tut quant’ Tut tutti.quantà Tut quant’ Tutti quantità quantà Tut tutti quantità Tut quantà quantà quantità Tut tutti. Tut tutti. Tut quantità Tut quantà Tut quantà Tut quantà tutti. Tut quantità Tut tutti quantà Tut quantà Tut quantà. Tutti.quantà Tut tutti quantità.