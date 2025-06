Incendio a Santa Giusta: Rifiuti Illeciti e Rischio Ambientale

Un incendio di notevoli dimensioni, scoppiato il 2 giugno scorso a Straccoxius, nel territorio di Santa Giusta, ha rivelato una preoccupante prassi di gestione illecita dei rifiuti, con ripercussioni ambientali e potenziali rischi per la sicurezza della comunità. L’accensione, che ha interessato due ettari di terreno agricolo e minacciato le abitazioni circostanti, è stata innescata, come accertato dagli investigatori del Corpo Forestale della Regione Sardegna, da un gesto imprudente: l’incenerimento di scarti domestici.L’episodio, lungi dall’essere un evento isolato, solleva interrogativi urgenti sulla corretta applicazione delle normative ambientali e sulla consapevolezza delle conseguenze derivanti da pratiche di smaltimento non autorizzate. L’indagine ha portato alla denuncia di un ottantenne, proprietario del fondo agricolo e gestore di un allevamento suino, per gestione illecita di rifiuti e incendio colposo, evidenziando come la combinazione di attività zootecnica e gestione inadeguata dei rifiuti possa generare situazioni di grave pericolo.Il terreno devastato, adiacente a una porcilaia, era utilizzato come sito di combustione per contenitori in cartone e plastica, derivanti dall’alimentazione degli animali. Questa pratica, peraltro, si sommava alla deposizione di stallatico, un materiale organico intrinsecamente volatile e pericoloso, soprattutto in presenza di temperature elevate e scarsa ventilazione. La pericolosità di questa combinazione risiede nella possibilità che il fuoco, una volta innescato, possa persistere in forma latente negli strati più profondi del cumulo, rimanendo in attesa di condizioni ambientali favorevoli – come le ondate di calore e i venti caldi di scirocco – per riattivarsi improvvisamente, con effetti potenzialmente catastrofici.L’intervento tempestivo e coordinato dell’apparato regionale antincendio ha permesso di arginare la propagazione delle fiamme e di scongiurare danni più gravi, ma l’evento pone l’accento sulla necessità di un controllo più rigoroso delle attività agricole e zootecniche, soprattutto in aree a rischio. La gestione dei rifiuti, in particolare, non può essere relegata a pratiche improvvisate e pericolose, ma richiede un approccio sistematico e conforme alle normative vigenti, che tenga conto delle peculiarità del territorio e delle potenziali interazioni tra le diverse attività antropiche. L’episodio di Santa Giusta rappresenta un campanello d’allarme, un monito per rafforzare la prevenzione e promuovere una cultura della sostenibilità ambientale, basata sulla responsabilità individuale e sulla collaborazione tra istituzioni e cittadini.