Incendio a Sarroch: indagini sulla raffineria Saras e odori sospetti

Nella notte, intorno alle 3:30, un incendio ha interessato lo stabilimento Sarlux, parte integrante della raffineria Saras di Sarroch, un impianto cruciale per l’economia del territorio a ridosso di Cagliari.

L’evento, circoscritto a una specifica unità di produzione all’interno delle aree sud della raffineria, ha innescato una situazione di emergenza che, fortunatamente, non ha provocato feriti o danni a persone, come prontamente comunicato dall’azienda.

La rapidità di risposta è stata fondamentale.

Le squadre antincendio interne, operando in sinergia con i Vigili del Fuoco, mobilitati immediatamente e intervenuti sul posto, hanno contribuito a contenere e spegnere le fiamme.

Parallelamente, la direzione dell’impianto ha attivato le procedure di comunicazione standard, informando l’amministrazione comunale, gli enti di controllo ambientali e le autorità competenti.

Il Comune di Sarroch, dimostrando un approccio proattivo, ha attivato un tavolo di confronto che ha visto coinvolti il sindaco Angelo Dessì, l’assessore alle Politiche Ambientali Luca Tolu, i vertici aziendali, il comandante dei Vigili del Fuoco, Francesco Maselli, e i tecnici dell’ARPAS (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Sardegna).

Questo incontro mirava a chiarire le dinamiche dell’evento, valutarne le implicazioni e garantire la trasparenza verso la comunità.

Tuttavia, la gestione dell’emergenza si è trovata a confrontarsi anche con le voci del comitato civico per la tutela ambientale e della salute di Sarroch.

Quest’ultimo, attraverso la diffusione di un video documentante, ha sollevato interrogativi sulla preesistenza di segnali di allarme, riferendo di aver percepito persistenti e intensi odori già nella serata dell’8 ottobre.

Questa testimonianza introduce una questione cruciale: la necessità di un’indagine approfondita per accertare se e come tali anomalie olfattive possano essere state indicatori di potenziali disfunzioni o malfunzionamenti all’interno dello stabilimento, e se le procedure di monitoraggio e segnalazione abbiano operato in modo ottimale.

L’incendio di Sarlux, oltre alla sua immediatezza, rappresenta una chiamata alla riflessione sulla complessità della gestione di impianti industriali ad alta intensità energetica, sulla necessità di rafforzare i sistemi di prevenzione e controllo, e sull’importanza di un dialogo costruttivo e trasparente tra aziende, amministrazioni e comunità locali per garantire la sicurezza ambientale e la tutela della salute pubblica.

Sarà cruciale che l’inchiesta che seguirà all’evento chiarisca le cause dell’incendio, verifichi l’efficacia dei sistemi di monitoraggio e preazione, e suggerisca misure correttive volte a minimizzare il rischio di eventi simili in futuro, preservando l’equilibrio tra sviluppo economico e sostenibilità ambientale.