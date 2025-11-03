Incendio a Sassari: guasto all’asciugatrice, nessun ferito.

Un drammatico episodio ha scosso la quiete mattutina nel quartiere Monte Rosello di Sassari, dove un incendio si è sviluppato in un appartamento di una palazzina in via Romangia.

L’evento, verificatosi nelle prime ore del giorno, ha originato da una dinamica apparentemente banale: un guasto tecnico all’interno di un’asciugatrice, un elettrodomestico comune in molte abitazioni, che ha innescato una reazione a catena di combustione.

La rapidità e l’efficacia dell’intervento dei Vigili del Fuoco, immediatamente allertati, hanno avuto un ruolo cruciale nel contenere l’incendio, impedendogli di propagarsi ad altre unità abitative e di compromettere l’intera struttura dell’edificio.

Le squadre intervenute hanno operato con precisione, adottando strategie mirate per soffocare le fiamme e dissipare il fumo denso che si è rapidamente accumulato.

Oltre ai Vigili del Fuoco, sul luogo dell’incendio sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Sassari, i quali hanno provveduto a gestire la viabilità, a garantire la sicurezza della zona e a effettuare i primi accertamenti per ricostruire l’esatta sequenza degli eventi.

La loro presenza ha contribuito a mantenere la calma tra i residenti, molti dei quali si sono riversati in strada, testimoniando con apprensione la scena.

Fortunatamente, l’incidente non ha provocato feriti o intossicati.

Questo esito positivo è da attribuire, in parte, alla prontezza dei residenti, che si sono messi in salvo immediatamente, e alla tempestività dell’intervento dei soccorritori.

L’episodio solleva importanti riflessioni sulla sicurezza domestica e sulla necessità di effettuare controlli periodici degli elettrodomestici, in particolare quelli ad alta intensità energetica come asciugatrici e lavatrici.

Un piccolo malfunzionamento, apparentemente insignificante, può trasformarsi in un evento tragico se non adeguatamente prevenuto.

L’incendio di via Romangia è un monito a non sottovalutare la sicurezza in casa e a promuovere una cultura della prevenzione, con particolare attenzione all’utilizzo corretto degli elettrodomestici e alla manutenzione degli impianti.

Le indagini sono in corso per accertare le cause precise del guasto e valutare eventuali responsabilità.