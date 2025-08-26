Incendio devasta azienda agricola vicino Monastir: indagini in corso.

Un incendio di vaste proporzioni ha devastato questa mattina un’azienda agricola situata in prossimità di Monastir, lungo il tracciato della Strada Provinciale 7, in un’area di confine tra territorio coltivato e zone più marginali.

L’incendio, divampato nelle prime ore del giorno, ha rapidamente inghiottito una struttura destinata allo stoccaggio del foraggio, un pagliaio colmo di fieno essiccato, e due macchinari agricoli essenziali per le attività produttive dell’azienda.

La rapidità con cui le fiamme si sono propagate ha richiesto un intervento immediato e coordinato.

Due squadre specializzate del Comando dei Vigili del Fuoco di Cagliari, provenienti dalla sede centrale, sono state immediatamente dispiegate sul luogo dell’evento.

L’unità di soccorso era composta da un’autopompa, fondamentale per l’estinzione diretta del fuoco, un automezzo fuoristrada equipaggiato con un modulo antincendio, ideale per operare in terreni irregolari e raggiungere zone difficili da raggiungere, e un’autobotte, cruciale per garantire un costante rifornimento d’acqua necessaria per contrastare un incendio di tale portata.

In totale, l’intervento ha visto l’impiego di tre veicoli e sette operatori altamente qualificati.

L’incendio, oltre alla distruzione dei beni materiali, solleva interrogativi significativi riguardo alle dinamiche che possono innescare tali eventi, specialmente in contesti agricoli.

Le cause rimangono, al momento, sconosciute e oggetto di un’indagine approfondita che cercherà di escludere o confermare ipotesi quali cortocircuiti elettrici, depositi di combustione spontanea del materiale vegetale, o, più raramente, atti dolosi.

La ricostruzione dell’accaduto sarà fondamentale non solo per determinare la responsabilità, qualora presente, ma anche per analizzare le condizioni ambientali e le pratiche agricole adottate nell’area, al fine di implementare misure preventive più efficaci.

Questo potrebbe includere la revisione delle procedure di gestione dei rifiuti agricoli, l’installazione di sistemi di monitoraggio per individuare precocemente focolai di incendio, e una maggiore sensibilizzazione degli agricoltori sull’importanza della prevenzione e della sicurezza sul lavoro, soprattutto in un contesto climatico sempre più caratterizzato da ondate di calore e periodi di siccità che aumentano il rischio di incendi.

L’evento, purtroppo, rappresenta un duro colpo per l’azienda agricola, ma anche un monito per l’intera comunità sulla fragilità del territorio e sull’importanza di una gestione responsabile delle risorse naturali.