Incendio devastante in Sardegna: tragedia al Country Resort, 7 cavalli morti.

Un tragico evento ha scosso la comunità di Arborea, in Sardegna, con un devastante incendio che ha colpito l’House Country Resort.

Il bilancio, ancora provvisorio, è estremamente doloroso: due persone necessarie a cure mediche a causa dell’inalazione di fumo, sette cavalli deceduti e un cane perito nelle fiamme.

Le prime avvisature sono giunte intorno alle ore 17:00, quando il rogo è divampato all’interno delle scuderie della struttura ricettiva.

La rapidità con cui le fiamme si sono propagate ha reso immediatamente critica la situazione, alimentando un’emergenza che ha richiesto un intervento massiccio e coordinato.

Immediatamente allertati, i vigili del fuoco di Oristano, i Carabinieri e le ambulanze del 118 si sono precipitati sul posto, affrontando un’atmosfera densa di fumo e calore intenso.

Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco, coadiuvato dall’azione decisa dei proprietari del resort, ha permesso di salvare il salvabile, riuscendo a mettere in sicurezza il resto degli equini presenti nelle scuderie.

Nonostante l’azione rapida, la perdita di sette vite equine rappresenta una ferita profonda per la comunità e per chi amava questi animali.

Le due persone intossicate sono state soccorse dal personale medico del 118 e trasferite in ospedale per accertamenti e cure, fortunatamente le loro condizioni non destano preoccupazioni gravi.

Al momento, le indagini preliminari suggeriscono una possibile origine accidentale dell’incendio, ipotizzando che lavori di manutenzione in corso all’interno della struttura possano aver innescato il disastro.

Tuttavia, si tratta di un’ipotesi da confermare o smentire alla luce delle perizie tecniche che saranno effettuate nelle prossime ore.

Le operazioni di spegnimento, ancora in corso, mirano non solo a estinguere completamente le fiamme, ma anche a bonificare l’area e a garantire la sicurezza del sito.

L’evento solleva interrogativi sulla sicurezza delle strutture ricettive, in particolare quelle che ospitano animali, e sull’importanza di rigorosi protocolli di prevenzione incendi.

La comunità locale, profondamente addolorata, si stringe ai proprietari del resort e a chi ha subito le perdite più pesanti, sperando che le indagini facciano luce sulle cause dell’incendio e che una tragedia simile non si ripeta mai più.

La ricostruzione materiale e morale sarà lunga e complessa, ma la resilienza e la solidarietà saranno fondamentali per superare questo momento di profondo lutto.