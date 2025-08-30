Incendio in Gallura: fiamme divorano Buddusò, in campo i Canadair

Un’emergenza ambientale di notevole portata infiamma le campagne di Buddusò, nel cuore della Gallura.

Fin dalle prime ore del pomeriggio, un vasto incendio boschivo sta mettendo a dura prova le risorse a disposizione degli operatori antincendio, trasformando il paesaggio in una colossale fiammata.

La località di Santa Reparata, area di pregio naturalistico e agricolo, è il fulcro di un fronte di fuoco che avanza inesorabilmente.

La risposta iniziale è stata garantita da due elicotteri della flotta regionale, uno dei quali, un imponente Super Puma decollato dalla base di Alà dei Sardi, ha contribuito a una prima ricognizione aerea e a interventi mirati.

Tuttavia, la rapida propagazione delle fiamme, esacerbata da un vento di maestrale impetuoso, ha reso evidente la necessità di un intervento più massiccio.

La situazione è tale da richiedere il supporto aereo di due Canadair, velivoli specializzati nel trasporto di enormi quantità d’acqua, che sono stati immediatamente inviati da Olbia.

Le operazioni di spegnimento, complesse e rischiose, sono coordinate dal direttore della pattuglia del Corpo forestale di Buddusò, che gestisce le risorse a terra e dirige gli interventi aerei, bilanciando l’urgenza di contenere il fuoco con la necessità di preservare la sicurezza degli operatori e di minimizzare i danni ambientali.

L’incendio, che si sviluppa in un’area caratterizzata da fitta vegetazione e declivi pronunciati, rappresenta una seria minaccia per le abitazioni rurali e le attività agricole circostanti.

Il fumo denso e acre che si leva dalla zona è visibile a chilometri di distanza, creando disagi alla popolazione e compromettendo la qualità dell’aria.

L’evento solleva interrogativi cruciali sulla prevenzione degli incendi boschivi, sulla gestione del territorio e sulla necessità di rafforzare le misure di contrasto a fenomeni di questo tipo, sempre più frequenti e intensi a causa dei cambiamenti climatici e dell’aumento delle temperature.

La velocità con cui l’incendio si è propagato, alimentato dal vento e dalla siccità, sottolinea la vulnerabilità degli ecosistemi sardi di fronte a eventi estremi e la necessità di investire in sistemi di monitoraggio avanzati, in formazione specializzata e in infrastrutture adeguate per la protezione del patrimonio naturale.

L’impegno congiunto di tutti gli attori coinvolti, dalle istituzioni alle comunità locali, è fondamentale per affrontare questa emergenza e per prevenire future catastrofi.