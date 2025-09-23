martedì 23 Settembre 2025
24.6 C
Cagliari
Cagliari Cronaca

Incendio in Sardegna: camper distrutto, turisti tedeschi salvati

Redazione Aosta
Redazione Aosta

Un episodio drammatico ha scosso la tranquillità della strada statale 129 bis, nei pressi di Macomer, quando un camper, simbolo di libertà e scoperta per una coppia di turisti tedeschi in vacanza in Sardegna, è stato improvvisamente coinvolto in un incendio di rapida propagazione.
La scena, carica di tensione, si è sviluppata all’altezza del bivio nord, dove le fiamme hanno rapidamente inghiottito il veicolo, trasformando in pochi istanti un’esperienza di viaggio in un momento di profondo spavento e pericolo.
La prontezza e l’efficienza delle forze dell’ordine si sono rivelate cruciali.

Una Volante del Commissariato di Macomer, tempestata di richieste di soccorso, e i Vigili del Fuoco, intervenuti con la consueta professionalità, hanno operato in sinergia per mettere in sicurezza l’area, contenendo l’incendio e salvando i due viaggiatori e il loro fedele cane, estraendoli da una situazione potenzialmente fatale.
Le indagini preliminari suggeriscono che l’incendio sia scaturito da un cortocircuito, un evento apparentemente minore che, a causa della presenza di bombole di GPL a bordo – elementi comuni nei camper per l’autonomia energetica – ha innescato una reazione a catena devastante, culminata nell’esplosione e nella totale distruzione del camper.

L’episodio solleva interrogativi sulla sicurezza degli impianti elettrici e dei sistemi di stoccaggio di gas nei veicoli ricreativi, sottolineando la necessità di controlli periodici e di una manutenzione scrupolosa.
Oltre alla perdita del mezzo di trasporto e dei beni materiali, i turisti si sono trovati improvvisamente privi di documenti identificativi e strumenti finanziari, un ulteriore elemento di difficoltà in una situazione già precaria.
La risposta della Polizia di Stato, tuttavia, è stata immediata e concreta.

Gli agenti hanno offerto ristoro ai viaggiatori, fornendo assistenza pratica e supporto emotivo, dimostrando un profondo senso di umanità e dedizione al servizio.
La loro azione ha garantito ai turisti un primo grado di sicurezza e comfort, alleviando il trauma subito.
In serata, i due viaggiatori sono stati ospitati in un hotel cittadino, in attesa dell’intervento del Consolato tedesco, che provvederà al rilascio di documenti provvisori, consentendo loro di proseguire il viaggio e di ripristinare la regolarità della loro presenza in Italia.
L’episodio, seppur traumatico, ha messo in luce la capacità di risposta e la solidarietà delle istituzioni locali, contribuendo a trasformare un momento di disperazione in un’esperienza di aiuto e comprensione.
La vicenda sottolinea, inoltre, l’importanza della collaborazione tra diverse forze di sicurezza e l’importanza di un approccio umano e personalizzato nell’assistenza a persone in difficoltà.

- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -
Il sito web di informazione, approfondimenti, personaggi e appuntamenti della tua città. Ti forniamo le ultime notizie e tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved