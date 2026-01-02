Incendio sulla 131: traffico bloccato e ferito in galleria

Un incidente drammatico ha momentaneamente interrotto la fluidità della Statale 131 Diramazione Centrale Nuorese, in un punto cruciale del suo percorso tra Posada e Budoni.

Un incendio, di origine ancora da accertare, ha coinvolto una Opel Kadett all’interno della galleria “S’Iscala”, creando una situazione di emergenza che ha richiesto l’intervento coordinato di diverse squadre specializzate.

L’evento, segnalato alle autorità poco dopo le 13:30, ha immediatamente generato un blocco del traffico in direzione sud, con ripercussioni significative sulla viabilità della regione.

Le fiamme, alimentate probabilmente da una combinazione di fattori, hanno rapidamente interessato il veicolo, rendendo l’ambiente all’interno della galleria estremamente pericoloso.

La tempestività dell’intervento dei vigili del fuoco di Siniscola è stata determinante per contenere l’incendio e prevenirne l’estensione.

Le squadre hanno operato con professionalità e prontezza, riuscendo a domare le fiamme e a garantire la sicurezza dell’area.

Parallelamente, il personale sanitario del 118 di Budoni ha preso in carico il conducente, un cittadino britannico, prestandogli le cure necessarie.

La natura e l’entità delle ferite riportate dal conducente sono attualmente in fase di valutazione.

Un’operazione di controllo meticolosa è stata condotta dai vigili del fuoco lungo l’intera lunghezza della galleria “S’Iscala”.

Questa verifica, fondamentale per escludere la presenza di ulteriori veicoli o persone intrappolate, ha confermato l’assenza di altri pericoli all’interno del tunnel.

La circolazione è stata temporaneamente sospesa in entrambi i sensi di marcia, con la direzione Olbia-Abbasanta deviata sulla strada statale 129 sotto la supervisione degli agenti della Polizia stradale di Siniscola.

Il personale dell’Anas è presente sul posto per coordinare le operazioni di ripristino e valutare i danni strutturali alla galleria, al fine di garantire la sua sicurezza prima della riapertura.

Le indagini per accertare le cause dell’incendio sono in corso, con particolare attenzione all’analisi delle condizioni del veicolo e all’eventuale presenza di anomalie tecniche.

L’episodio solleva, inoltre, interrogativi sulla manutenzione preventiva delle gallerie e sull’importanza di protocolli di sicurezza rigorosi per la gestione di emergenze in contesti infrastrutturali complessi.