Incidente a Castiadas: motociclisti tedeschi feriti, coinvolta Ford Focus

La strada provinciale 18, incastonata nel paesaggio costiero di Castiadas, è stata teatro di un grave incidente questa mattina, scuotendo la tranquilla località di Cala Sinzias. Un impatto violento ha visto coinvolta una motocicletta BMW GS, simbolo di avventura e scoperta per una coppia di motociclisti tedeschi di settantuno e sessantacinque anni, e una Ford Focus, guidata da un turista proveniente da Milano.Secondo le prime ricostruzioni, la dinamica si è sviluppata con la Ford Focus che, per cause ancora in fase di accertamento, non avrebbe rispettato la segnaletica di stop, scontrandosi frontalmente con la moto. L’urto ha proiettato i due motociclisti asfalto, innescando una sequenza di eventi che ha richiesto un intervento immediato e coordinato.La gravità delle lesioni riportate dal conducente, settantunenne, ha reso indispensabile l’attivazione dell’elisoccorso, che lo ha trasportato in codice rosso presso l’ospedale Brotzu di Cagliari. La moglie, passeggera sulla motocicletta, è stata invece soccorsa e trasferita in ambulanza al Policlinico di Monserrato, in codice giallo. Nonostante la serietà delle ferite, i sanitari hanno rassicurato circa l’assenza di pericolo di vita per entrambi i motociclisti, sottolineando la tempestività dei soccorsi come fattore determinante.La conducente della Ford Focus, fortunatamente, è risultata illesa, seppur comprensibilmente sotto shock a seguito dell’accaduto.Immediato l’intervento delle forze dell’ordine. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di San Vito, coadiuvati dalla Polizia Locale di Castiadas, hanno preso in carico la gestione del traffico, garantendo la sicurezza dei soccorsi e avviando le indagini per chiarire la dinamica precisa dell’incidente. L’attenzione si concentra ora sull’analisi delle testimonianze, lo studio delle tracce sull’asfalto e la verifica dello stato tecnico dei veicoli coinvolti, al fine di accertare eventuali responsabilità e fattori determinanti. L’episodio solleva interrogativi sulla sicurezza stradale in una zona ad alta frequentazione turistica, evidenziando l’importanza di una guida prudente e del rispetto della segnaletica, elementi cruciali per la prevenzione di tragedie simili.