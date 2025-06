Incidente a Palmadula: uomo gravemente ferito, allarme sicurezza sul lavoro.

Un grave incidente ha coinvolto un uomo di 64 anni nel territorio di Palmadula, frazione del comune sassarese, gettando un’ombra di preoccupazione sulla comunità nurrese. L’uomo, impegnato in attività lavorative non ancora specificate, ha subito una caduta da una scala a pioli, con conseguente perdita di conoscenza. La dinamica precisa dell’evento è ancora in fase di accertamento, ma l’impatto con il suolo ha reso necessario un intervento immediato.La rapidità di risposta dei soccorsi è stata cruciale. Un’ambulanza del 118 si è prontamente recata sul luogo, seguita dall’intervento dell’elisoccorso, che ha provveduto al trasporto d’urgenza del ferito presso l’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, in condizioni che richiedevano la massima priorità (codice rosso). La gravità delle lesioni, presumibilmente legate all’impatto violento, ha reso indispensabile l’impiego di mezzi specializzati per garantire la stabilità delle condizioni vitali dell’uomo durante il trasferimento.L’episodio di Palmadula non è un evento isolato. Un incidente analogo ha recentemente scosso anche la comunità buddusese, dove un uomo di 70 anni ha subito una caduta da una scala a pioli, riportando un trauma addominale. Anche in questo caso, i soccorsi del 118 hanno operato con tempestività, trasportando il ferito all’ospedale di Ozieri.Questi due episodi consecutivi sollevano importanti riflessioni sulla sicurezza sul lavoro, in particolare in contesti rurali e agricoli, dove l’utilizzo di scale e strutture simili è frequente. La prevenzione del rischio professionale, l’adozione di dispositivi di sicurezza adeguati, la formazione specifica per i lavoratori e la verifica periodica delle attrezzature diventano quindi imperativi imprescindibili. Oltre alla responsabilità individuale, è fondamentale un controllo più rigoroso da parte delle autorità competenti per garantire il rispetto delle normative in materia di sicurezza e tutelare la salute e l’incolumità dei lavoratori, soprattutto in un contesto socio-economico come quello sardo, spesso caratterizzato da attività agricole a conduzione familiare e da una maggiore esposizione a rischi professionali. La consapevolezza collettiva e l’investimento in misure preventive rappresentano la chiave per evitare che tragedie simili si ripetano, preservando la vita e il benessere delle persone.