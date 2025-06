Incidente Saras a Sarroch: operaio precipita, indagini in corso

Un grave incidente ha interrotto le attività di manutenzione presso lo stabilimento petrolchimico Saras di Sarroch, mettendo in luce, con drammatica immediatezza, i rischi intrinseci legati al settore industriale e alle complesse operazioni di gestione di infrastrutture di tali dimensioni. L’evento, verificatosi in prossimità delle ore 16:00, ha visto un operaio precipitare da un’impalcatura ad un’altezza stimata di due metri.L’uomo, impiegato da una società esterna appositamente incaricata per la manutenzione ordinaria, ha subito lesioni multiple, sebbene le condizioni mediche attuali non siano considerate critiche e non versano in pericolo di vita. La rapidità di risposta da parte dei colleghi, immediatamente intervenuti per prestare i primi soccorsi, e del personale addetto alla gestione delle emergenze interne allo stabilimento, si è rivelata cruciale. L’episodio solleva interrogativi fondamentali sulla sicurezza sul lavoro in contesti industriali complessi. Oltre alla mera verifica della conformità alle normative vigenti in materia di sicurezza, la vicenda invita a una riflessione più approfondita sulle procedure di valutazione dei rischi, sulla formazione specifica del personale addetto alle attività in quota e sull’implementazione di sistemi di prevenzione avanzati. La presenza di protocolli di sicurezza ben definiti e la loro rigorosa applicazione non sono sufficienti; è necessaria una cultura della sicurezza condivisa, che coinvolga tutti i livelli aziendali e che promuova un comportamento proattivo nella prevenzione degli infortuni.L’intervento tempestivo dell’ambulanza del 118, che ha trasferito il lavoratore presso il pronto soccorso del Brotzu di Cagliari, ha garantito un’assistenza medica adeguata e ha contribuito a minimizzare le conseguenze dell’incidente. Si rende imperativo ora che un’indagine approfondita, condotta da personale qualificato e indipendente, possa chiarire le dinamiche dell’evento, identificare le eventuali responsabilità e suggerire misure correttive volte a prevenire il ripetersi di simili situazioni. L’obiettivo ultimo deve essere quello di proteggere la salute e l’incolumità di tutti i lavoratori, preservando al contempo la continuità operativa di uno stabilimento strategico per l’economia regionale. La trasparenza nell’indagine e la condivisione dei risultati con i lavoratori e le loro rappresentanze sindacali costituiranno un passo fondamentale per ristabilire un clima di fiducia e per rafforzare l’impegno verso la sicurezza.