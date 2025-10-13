Incidente sulla 125: motociclista grave, soccorso in elicottero

Alle ore 12:17 di oggi, la statale 125, in prossimità di San Teodoro, è stata teatro di un grave incidente che ha coinvolto un motociclista di 45 anni.

L’evento, dalle dinamiche ancora oscure e oggetto di approfonditi rilievi da parte delle forze dell’ordine, ha visto la moto, condotta dall’uomo, impattare con un veicolo di cui si stanno accertando le generalità e le responsabilità.

La violenza dell’urto ha proiettato il motociclista dal suo mezzo in una traiettoria scomposta, risultando in una caduta che lo ha trascinato per circa cinque metri.

La complessa dinamica dell’incidente solleva interrogativi sulla velocità dei veicoli coinvolti, le condizioni del manto stradale in quel tratto e l’eventuale presenza di fattori ambientali che abbiano concorso a compromettere la sicurezza.

Le squadre del 118, prontamente intervenute, hanno stabilizzato il ferito sul posto, riscontrando un quadro clinico allarmante caratterizzato da un trauma toracico severo e numerose contusioni estese.

La gravità delle lesioni ha reso necessaria l’attivazione del sistema di soccorso avanzato, con il trasporto d’urgenza del paziente a bordo dell’elicottero Areus, diretto all’ospedale San Francesco di Nuoro.

L’équipe medica del nosocomio è attualmente impegnata in una serie di esami diagnostici approfonditi per valutare l’estensione dei danni fisici e definire il percorso terapeutico più appropriato.

La condizione del motociclista, sebbene seria, non è stata definita critica, ma richiede un monitoraggio continuo e un intervento medico specialistico.

Le indagini in corso mirano a ricostruire con precisione la sequenza degli eventi, analizzando testimonianze, tracce sul luogo dell’incidente e i dati provenienti dalle centraline di controllo dei veicoli coinvolti.

L’obiettivo primario è accertare le cause dell’incidente, identificando eventuali responsabilità e formulando raccomandazioni per migliorare la sicurezza stradale in quell’area specifica, spesso caratterizzata da un intenso flusso di veicoli e condizioni ambientali variabili.

L’episodio ripropone, inoltre, la questione cruciale della prevenzione degli incidenti stradali, sottolineando l’importanza della prudenza alla guida, del rispetto dei limiti di velocità e dell’adozione di comportamenti responsabili da parte di tutti gli utenti della strada.