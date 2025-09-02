Incidente sulla 131: Fiat Panda ribaltata, due feriti gravi

Un drammatico incidente ha sconvolto la viabilità sulla strada statale 131 Carlo Felice, nel tratto che collega Sassari a Cagliari, provocando feriti e temporanee interruzioni del traffico.

L’evento, verificatosi in prossimità di Torralba, al chilometro 174 in direzione della capitale sarda, ha visto una Fiat Panda perdere il controllo, ribaltandosi e intrappolando una delle occupanti all’interno dell’abitacolo.

L’urto ha generato una dinamica complessa, le cui cause rimangono al momento oggetto di indagine da parte delle autorità competenti.

L’impatto ha compromesso l’integrità strutturale del veicolo, rendendo difficile l’estricazione della conducente.

La prontezza e la competenza dei Vigili del Fuoco sono state cruciali per liberare la donna dalle lische metalliche, un’operazione delicata che ha richiesto l’impiego di attrezzature specializzate.

La gravità delle condizioni cliniche dei due feriti ha immediatamente mobilitato il sistema di soccorso.

Gli operatori del 118 hanno provveduto alla stabilizzazione e al trasporto di uno dei feriti, in sedia barella, verso l’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove è stato ricoverato in codice rosso, indicativo di una situazione critica che richiede un intervento medico urgente e intensivo.

Il secondo ferito è stato trasportato in ambulanza, per una valutazione più approfondita e per fornire le cure necessarie.

La Polizia Stradale di Sassari è intervenuta tempestivamente per effettuare i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, raccogliendo testimonianze, analizzando tracce e valutando lo stato del manto stradale.

L’obiettivo è quello di determinare le cause scatenanti dell’evento, che potrebbero essere legate a fattori umani, meccanici o ambientali, al fine di prevenire il ripetersi di simili tragedie.

L’Anas, l’ente gestore della rete stradale, ha prontamente disposto la chiusura temporanea del tratto interessato dall’incidente, al fine di consentire l’esecuzione delle operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della carreggiata.

Per agevolare la prosecuzione del viaggio agli automobilisti, è stato istituito un percorso alternativo, con deviazione al chilometro 179, attraverso la SP30 che attraversa i comuni di Bonnanaro e Torralba, per poi reinserirsi sulla SS131 al chilometro 173.

La riapertura del tratto stradale è avvenuta dopo aver accertato la piena sicurezza della carreggiata e aver rimosso i mezzi di soccorso e i relitti del veicolo.

L’evento ha messo in luce la necessità di una costante attenzione alla sicurezza stradale, sottolineando l’importanza del rispetto dei limiti di velocità, della manutenzione dei veicoli e della prudenza alla guida.