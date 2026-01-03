Incidente sulla 147: furgone AVIS e auto si scontrano, due feriti gravi

Un violento impatto ha scosso la comunità di Monti nella mattinata odierna, lasciando due persone ferite a seguito di un incidente sulla provinciale 147.

Lo scontro, avvenuto in circostanze ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti, ha visto coinvolti un furgone emoteca operante per conto dell’Associazione Volontari Italiani del Sangue (AVIS) e un veicolo privato su cui viaggiavano due individui.

La dinamica precisa dell’incidente non è stata ancora chiarita, ma le prime ricostruzioni suggeriscono un punto di impatto particolarmente complesso, che ha causato gravi danni strutturali ad entrambi i mezzi.

Il conducente del veicolo privato ha subito un trauma cranico, evidenziando la violenza dell’urto.

Ancora più grave la situazione per il suo compagno di viaggio, rimasto intrappolato tra le lamiere deformate dell’abitacolo, in una condizione che ha reso necessario l’intervento urgente dei Vigili del Fuoco.

Le operazioni di estricazione, delicate e complesse, hanno richiesto l’impiego di attrezzature specialistiche e l’abilità dei soccorritori, che hanno lavorato con precisione e rapidità per liberare il ferito.

Una volta liberato, l’uomo è stato immediatamente affidato al personale medico del 118, che ha provveduto a stabilizzarlo e a prepararlo al trasporto in elisoccorso.

La decisione di ricorrere all’Areus, l’emergenza aerea regionale, è stata dettata dalla gravità delle condizioni del ferito e dalla necessità di garantirgli un trasporto rapido e sicuro verso il presidio ospedaliero più attrezzato.

Attualmente, l’uomo è ricoverato presso l’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove riceve le cure necessarie.

L’episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale, in particolare in tratti di provinciale come quello interessato, spesso caratterizzato da curve strette e scarsa visibilità.

Le autorità competenti hanno già annunciato l’avvio di un’indagine per chiarire le cause dell’incidente e verificare l’osservanza del codice della strada da parte dei conducenti coinvolti.

Nel frattempo, la comunità locale esprime solidarietà alle persone coinvolte e augura una pronta guarigione ai feriti, sottolineando l’importanza di una maggiore attenzione e prudenza alla guida per prevenire simili tragedie.