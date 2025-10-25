Laconi piange Antonia Fulghesu, 107 anni di saggezza sarda.

Laconi, Sardegna, piange la perdita di Antonia Fulghesu, un’icona di resilienza e saggezza popolare scomparsa all’età di 107 anni.

La sua esistenza, un arco temporale che abbraccia oltre un secolo di storia sarda, si è conclusa, lasciando un vuoto incolmabile nella comunità e un patrimonio di ricordi e valori da custodire.

Il consigliere regionale Giuseppe Frau, che l’ha conosciuta e accompagnata nel corso della sua carriera medica a Laconi, ne celebra la memoria con un omaggio sentito e profondo.

Ricorda come, affiancando la dottoressa Sebastiana Floris, Antonia si sia configurata non semplicemente come una longeva cittadina, ma come un pilastro fondamentale della vita sociale, un punto di riferimento incarnante l’essenza stessa della femminilità sarda: una forza d’animo innata, un’empatia genuina e una capacità di ascolto che travalicano le barriere generazionali.

Le visite domiciliari, descritte con affetto da Frau, si trasformavano in momenti preziosi di scambio e condivisione.

Antonia, con la sua voce roca e il suo sguardo vivido, offriva uno spaccato di una vita intrisa di esperienze, segnata da gioie intense e dolori profondi, affrontati con una tenacia ammirevole.

La sua longevità non era solo una questione di genetica o di stile di vita, ma il frutto di una profonda connessione con le proprie radici, con la famiglia, con la terra che l’ha nutrita.

La sua prospettiva, maturata attraverso decenni di osservazione e partecipazione attiva alla vita comunitaria, si esprimeva in consigli saggi, frutto di un’intima comprensione delle dinamiche umane.

L’attenzione costante rivolta ai figli, ai nipoti, alle giovani generazioni e all’intera comunità, testimoniava un amore incondizionato e un senso di responsabilità radicato nel tessuto sociale sardo.

Antonia Fulghesu è più di una notizia di cronaca; è il simbolo di una Sardegna autentica, custode di valori ancestrali come la famiglia, il lavoro, la solidarietà e il rispetto per la tradizione.

La sua scomparsa segna la fine di un’epoca, ma il suo esempio di forza, resilienza e generosità continuerà a ispirare le future generazioni, invitandole a coltivare le radici, a preservare la memoria e a costruire un futuro basato sui principi di umanità e progresso.

Un patrimonio immateriale che sopravvive alla persona, illuminando il cammino di chi la seguirà.